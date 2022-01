Après un dimanche ensoleillé, pluie et neige sont attendues

Les températures printanières de ce 30 janvier ne vont pas perdurer. La semaine prochaine, de nouvelles précipitations sont attendues.

Le mercure est monté jusqu'à 21.4 degrés à Lugano ce dimanche, sous l'influence du föhn et sous un soleil radieux. Dans la plaine de Magadino (21.3 degrés), il n'avait plus fait aussi chaud en janvier depuis 2007.

Les données météo de SRF indiquent que 👇

Un vent fort soufflant à 102 km/h a été mesuré dans la nuit de samedi à dimanche au-dessus de Biasca, toujours au Tessin, et également en raison du föhn.

Des rafales jusqu'à 113 km/h ont été enregistrées au col de la Bernina, dans les Grisons.

Au pied du Jura, le mercure est également monté au-dessus de 10 degrés dimanche, tandis qu'il restait un peu inférieur à 10 degrés dans l'Arc lémanique en milieu d'après-midi.

Au Tessin, les températures printanières s'accompagnent d'un début de sécheresse. Il n'a plus plu dans cette partie du pays depuis plusieurs semaines, et certains sols commencent à devenir arides.

Après la chaleur ...

Le temps devrait se refroidir rapidement en début de semaine. D'importantes précipitations sont attendues de lundi à mercredi au Nord des Alpes et dans les pré-Alpes. Jusqu'à 1 mètre de neige devrait tomber dans certaines régions. En plaine, il ne faut guère s'attendre à plus qu'à des sols légèrement et passagèrement blanchis.

En montagne, le vent devrait souffler jusqu'à 150 km/h. En plaine aussi, les chapeaux vont voler, avec des rafales estimées entre 50 et 80 km/h ces prochains jours. Le risque d'avalanche ne sera pas à négliger. (jug/ats)