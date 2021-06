Suisse

Alerte météo: de violents orages attendus cet après-midi



Image: Shutterstock

De gros orages vont s’abattre sur la plupart de la Suisse ce dimanche. La Confédération a émis une alerte de niveau 4 sur 4.

Cet après-midi, il va pleuvoir. Les éclairs et le tonnerre sont attendus entre 15h00 et 18h00, estime Météo Suisse. La plupart du pays est alerte rouge. Voici ce à quoi il faut s'attendre:

De très violentes rafales, comprises entre 90 et 120 km/h, voire davantage;

D'abondantes précipitations, avec des cumuls possibles de l'ordre de 15 à 25 mm en 10 minutes;

de la grêle, peut-être de taille respectable (plusieurs centimètres de diamètres).

Image: Météo Suisse

Comment se protéger

Les orages peuvent causer d'importants dommages aux infrastructures et peuvent être dangereux pour les personnes. Le service météorologique de la Confédération donne les conseils suivants pour se protéger:

Les abris les plus sûrs sont à l'intérieur des bâtiments et des voitures.

S'il faut affronter un orage en terrain découvert, il est recommandé d'éviter les plans d'eau, de trouver un creux de terrain, de se mettre en position accroupie et de ne toucher le sol qu'avec la pointe des pieds.

Les orages attendus dimanche font suite à une nuit tropicale: le mercure n'est pas descendu en dessous de 23,4°C à Vevey (VD) et de 23,1°C au Bouveret (VS). Les thermomètres ont indiqué respectivement 21,7°C à Altdorf (UR) et 22,1°C à Altenrhein (SG). (asi/ats)

