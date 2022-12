Image: Keystone

Hormis septembre, tous les mois de 2022 ont été trop chauds en Suisse

Avec une température annuelle moyenne de 7,4 degrés, l'année en cours se situe 1,6 degré au-dessus de la moyenne des 30 dernières années

En Suisse, l'année 2022 est la plus chaude et, au niveau régional, la plus ensoleillée depuis le début des mesures en 1864, selon l'Office fédéral de météorologie (MétéoSuisse):

«C'est plus d'un demi-degré de plus qu'en 2018 - l'année la plus chaude jamais mesurée en Suisse. Hormis le mois de septembre, qui a enregistré des températures légèrement inférieures à la moyenne nationale, tous les mois de l'année 2022 ont été trop chauds».

En octobre, la température était même supérieure de 3,8 degrés à la moyenne des 30 dernières années.

Au sud des Alpes, on a enregistré localement le deuxième hiver le plus doux depuis le début des mesures. Il a été suivi par le quatrième printemps le plus doux du pays.

Selon l'organisme, la chaleur s'est poursuivie avec le deuxième été le plus chaud au niveau national depuis le début des mesures en 1864. Seul le légendaire été caniculaire de 2003 a fourni plus de chaleur.

Soleil et sécheresse

De plus, selon MétéoSuisse, l'année 2022 est également très ensoleillée. Trois des quatre sites de mesure avec des séries de données de plus de 120 ans - Genève, Bâle et Zurich - ont enregistré l'année la plus ensoleillée depuis le début des mesures:

Plusieurs sites de mesure avec des séries de mesure à partir de 1961 ont également annoncé le premier rang;

ont également annoncé le premier rang; La station de mesure de Genève est particulièrement remarquable, celle-ci a enregistré 150 heures d'ensoleillement de plus que l'année record précédente.

La sécheresse a été un problème dans plusieurs régions. Au sud des Alpes, les sommes de précipitations ont été inférieures à la moyenne au cours des quatre saisons. Le printemps et l'été ont été pauvres en précipitations dans toute la Suisse. En moyenne nationale, 2022 est l'une des dix années les moins pluvieuses. (ats/jch)