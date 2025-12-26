Des policiers saint-gallois dans le rôle de videurs de Noël

A Saint-Gall, la police a reçu plusieurs appels durant Noël pour faire partir des invités récalcitrants. Une intervention efficace, selon les autorités.

Image: police de Saint-Gall

La police cantonale saint-galloise a dû jouer les videurs à Noël. Elle a reçu plusieurs appels de personnes souhaitant se débarrasser d'invités tenaces.

Le communiqué publié vendredi ne détaille pas les interventions effectuées. Mais apparemment les appels aux forces de l'ordre ont eu l'effet escompté: «A l'arrivée de la patrouille, les gens se sont bien rendu compte que la soirée était finie», écrit la police. (jah/ats)