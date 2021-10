Suisse

Météo

Météo: plusieurs perturbations vont balayer la Suisse



Plusieurs perturbations vont bientôt balayer la Suisse

Image: DPA

Après de belles journées ensoleillées, de fortes pluies et des vents tempétueux vont balayer une partie de la Suisse à partir de dimanche. L'été indien touche-t-il à sa fin?

Avec près de 20 journées ensoleillées, ce mois de septembre a été radieux en Suisse. Octobre s'annonce plus hostile. A partir de vendredi soir, le soleil va progressivement céder la place à plusieurs perturbations, qui vont se succéder au cours des prochains jours, prévient MétéoSuisse.

Les premiers passages frontaux, attendus cette nuit, devraient rester cantonnées dans les Alpes et disparaître rapidement. Le temps va se remettre temporairement pour la journée de samedi. Les choses vont néanmoins devenir sérieuses à partir du lendemain.

Fortes pluies et vent tempétueux

Dimanche, une perturbation provoquera par endroits de fortes pluies, des vents tempétueux et une baisse marquée de la température, rapporte le service météorologique de la Confédération. Les régions les plus touchées sont le Jura et le sud des Alpes.

Un afflux d'air polaire suivra le passage frontal. La limite de la neige pourrait s'abaisser jusque vers 1600 m. (asi)