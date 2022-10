Vendredi, il a fait encore plus chaud à Delémont (JU): le thermomètre y a affiché 27,4 °C.

Samedi, MétéoSuisse avait annoncé que le mois qui s'achevait entrerait dans l'histoire comme le mois d'octobre le plus chaud signalé depuis le début des mesures : les températures moyennes en Suisse se sont révélées trop élevées d'environ 4 °C. Samedi, 25,4 °C ont été mesurés à Zweisimmen (BE).

Des températures élevées ont également été mesurées dimanche, notamment 22,7 °C à Sankt Chrischona près de Bâle et 22,4 °C à Fahy (JU).

Les masses d'air chaud amenées par un courant du sud-ouest vers l'espace alpin sont responsables de cette situation, a indiqué Meteonews dimanche. De plus, le foehn a fait grimper les températures dans la vallée du Rhin.

Dimanche, 25,4 degrés ont été mesurés à Coire (GR). Cette température en fait une journée d'été, la plus tardive jamais enregistrée avec plus de 25 degrés en Suisse .

Ce dimanche 20 octobre 2022 est la journée d'été, la plus tardive jamais enregistrée avec plus de 25 degrés en Suisse. Image: météosuisse

Depuis le début des mesures, aucun mois d'octobre n'a été aussi chaud selon MétéoSuisse. Partout dans le pays, on se sentait en été. A un endroit en particulier, c'était torride.

