Les Migros romandes regroupent leurs forces

Les quatre coopératives romandes de Migros ont décidé de regrouper leur logistique. Le principal centre d'exploitation sera situé dans le canton de Vaud.

Les quatre coopératives romandes de Migros, à savoir Migros Genève, Neuchâtel-Fribourg, Valais et Vaud regrouperont leurs prestations logistiques à Ecublens (VD) à partir du 1er juillet prochain. Aucun licenciement n'est prévu, assure toutefois le géant orange.

L'objectif de l'opération consiste à mettre en place une «logistique performante et pérenne» en simplifiant les processus, en augmentant l'efficacité et en exploitant au mieux les forces régionales et nationales, explique Migros lundi dans un communiqué. Le site d'Ecublens deviendra ainsi la «centrale d'exploitation principale», tandis que ceux de Genève et Martigny «resteront des centres logistiques d'importance régionale».

Les quatre centrales d'exploitation actuelles seront intégrées dans l'organisation de Migros Logistique Romande qui gère actuellement la distribution des produits réfrigérés, précise Migros. «Les 500 collaboratrices et collaborateurs concernés gardent leur emploi et seront repris dans la nouvelle structure», souligne le groupe.

Restructurations

Cette annonce de regroupement logistique intervient un mois après l'annonce, début avril, du regroupement des activités de marketing des quatre coopératives romandes au sein d'une nouvelle entreprise dédiée, Migros Marketing Romand SA, elle aussi basée à Ecublens, dès le 1er juillet.

A noter que les quatre coopératives romandes ont connu des chiffres d'affaires à la baisse ces dernières années. En 2024, le chiffre d'affaires de Migros Vaud s'est élevé à 1,13 milliard de francs, en recul de 0,9% par rapport à 2023.

A Migros Genève, les recettes ont diminué de 2,0% à 1,10 milliard. Migros Valais a enregistré une baisse des ventes de 1,5% à 484 millions, tandis que Migros Neuchâtel-Fribourg a vu chiffre d'affaires perdre 1,2% à 756 millions.

