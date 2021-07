Fortes pluies en Suisse: la police a croulé sous les appels

Suisse

Météo en Suisse: la police a été inondée d'appel d'urgence



Dimanche après-midi, la police a reçu plus de 400 appels d'urgence pour la plupart liés à d'infiltrations d'eau dans les caves ou à des routes bloquées. Le service d'entretien des routes n'a également pas chômé.

De violents orages accompagnés de fortes pluies et de grêle se sont abattus sur les cantons de Lucerne et de Schwyz dimanche en début d'après-midi. La police a reçu plus de 400 appels d'urgence, pour la plupart liés à des caves et des routes inondées ou bloquées. Personne n'a été blessé.

Une cellule #orageuse particulièrement virulente a balayé la région de Lucerne ce midi, lâchant de nombreux éclairs et d’abondantes précipitations : 26 mm de pluie relevés en 10 minutes par la station de Wolhusen (LU) ! Animation : radar, les ellipses montrant le trajet prévu. https://t.co/Ab6x4bN31j — MétéoSuisse (@meteosuisse) July 25, 2021

Lignes ferroviaires interrompues

Dans le seul canton de Schwyz, 200 appels d'urgence ont été reçus entre 12h30 et 14h45, selon la police cantonale. Des pompiers ont été déployés dans différentes communes de la région. Le service d'entretien des routes a également eu fort à faire. Des lignes ferroviaires ont par ailleurs été interrompues en raison des intempéries.

Les intempéries ont principalement touché la Suisse centrale 👇 Eindrückliche Bilder aus der #Zentralschweiz nach den unwetterartigen #Gewitter|n. #SRFMeteoVideo ^ng pic.twitter.com/1XMR8THqBx — SRF Meteo (@srfmeteo) July 25, 2021

La police cantonale de Lucerne a elle signalé plus de 210 appels d'urgence entre midi et 15h00. La ville de Lucerne figure parmi les communes les plus sévèrement touchées.

Jusqu'à 32 litres par mètre cube à Lucerne

Dans le canton de Zoug également, plusieurs caves, rues et garages se sont retrouvés inondés, et 140 signalements ont été reçus au centre de contrôle des opérations de la police. Certains tronçons de route ont été temporairement fermés et, tout comme à Saint-Gall, les pompiers sont déployés en continu.

Dimanche, l'orage s'est déplacé vers l'est de la région de Berne, en direction de la Suisse centrale. À Lucerne, par exemple, il a entraîné des précipitations allant jusqu'à 32 litres par mètre cube. Les fortes pluies ont été accompagnées de grêle et de vents violents.

Ici à Widnau, dans le canton de Saint-Gall #Autsch! #Hagel-Körner so gross wie #Golfbälle... Danke Dominik Blättler für das eindrückliche #SRFMeteoVideo aus Widnau/SG. ^ls pic.twitter.com/pYaoFbxqkg — SRF Meteo (@srfmeteo) July 24, 2021

A Oberägeri (ZG), les rafales ont atteint 93 km/h, selon le service météorologique Meteocentrale. (sda/ats)