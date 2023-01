Cet avocat publie une offre d'emploi qui fait trembler la Suisse romande

Dimanche, Sébastien Fanti a secoué le marché du travail romand. En cause? L'avocat valaisan s'est mis en quête de son futur chief happiness officer. Depuis, c'est une avalanche de messages outrés, amusés, circonspects. Vrai ou fake? On a lancé un coup de fil à l'ancien (et sulfureux) préposé valaisan à la protection des données et à la transparence.

«J'ai rédigé cette annonce en vingt minutes, parce que la météo m'empêchait d'aller skier. Jamais j'aurais pensé que ça pouvait prendre une telle ampleur. Je suis un peu dépassé par les événements.» Mais de quoi parle-t-on? Dimanche, le sulfureux avocat Sébastien Fanti s'est mis à la recherche d'un être humain ayant les compétences nécessaires pour incarner le bonheur en entreprise. En l'occurrence, dans son cabinet, Lexing Switzerland.