Martin Pfister réorganise la Défense suisse dans l’ombre du F-35.

Cette plainte pourrait changer Twint

Volg, Manor, Aldi & Co. s'en prennent à Twint: l'application de paiement suisse exigerait des frais trop élevés. Qu'est-ce qui se cache derrière? Voici les principales questions, et leurs réponses.

«Tu peux me twinter?» Posez cette question à l'étranger, et vous recevrez certainement des regards perplexes. En Suisse , en revanche, tout le monde comprend ce que vous voulez dire. Depuis la pandémie, l'application de paiement Twint a connu un succès remarquable.