Six accidents de la route ont également été décomptés dans le canton de Soleure, selon une porte-parole de la police cantonale. Personne n'a été blessé. Bâle-Campagne fait également état de nombreux accidents et quelques perturbations.

En Argovie, six accidents de la circulation à cause des chaussées glissantes ont été enregistrés, a indiqué la police cantonale argovienne. Une personne s'est blessée. L'état des routes était encore précaire tôt vendredi matin.

Des accidents provoqués par des pluies verglaçantes et du verglas ont fait un blessé dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord de la Suisse . De la neige est tombée par endroits.

Selon MétéoSuisse, le nord-ouest du pays a été particulièrement touché par le phénomène la nuit dernière, à cause d'un faible front froid qui a traversé la Suisse.

