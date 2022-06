Plus de 36 degrés à dix heures du matin: la Suisse dans un four

La chaleur caniculaire s'est abattue sur la Suisse dès samedi. En milieu de matinée, le thermomètre indiquait déjà plus de 30 degrés.

Les températures caniculaires ont commencé à toucher la Suisse dès la matinée, samedi. En maints endroits, le mercure a dépassé les 30 degrés avant 10h00, indique MétéoSuisse.

Plus de 36 degrés dès le matin

Il faisait déjà 36,6 degrés avant 10h00 à Biasca, au Tessin, a précisé SRF Meteo. La Suisse romande aussi a été happée par les vagues de chaleur dès le milieu de matinée. Peu après 9h30, Neuchâtel, Nyon, Mathod (VD) et Sion, mais aussi Birsfelden (BL), enregistraient plus de 30 degrés à l'ombre.

Les météorologues prévoient une généralisation des températures entre 32 et 35 degrés en Suisse durant le week-end, avec des pics plus élevés à certains endroits, comme dans la vallée du Rhin à Coire (36 ou 37 degrés attendus), dans la région bâloise et dans la vallée du Rhône.

Certains cantons, comme Genève et Vaud, ont activé les plans canicule.

Température record en vue en Valais et à Genève

Les records absolus de température pour un mois de juin se situent, pour Sion et Genève, à 36,4 degrés (respectivement en 2019 et 1950), et à 36,5 degrés à Bâle. L'organisme fédéral de météorologie s'attend à ce que les températures atteignent des records absolus pour un mois de juin ce week-end.

Meteonews indique qu'il fera également très chaud en montagne avec 30 à 32 degrés vers 1000 m d'altitude, tandis que la limite du zéro se situera aux environs de 4600 m. Les records s'expliquent par la dépression située au large du Portugal, qui dirige toujours de l'air très chaud sur l'ouest, le sud et le centre du continent.

Cette situation survient alors que l'été n'a pas encore commencé... En France, la canicule concerne quasiment tout le pays, avec une douzaine de départements placés en «vigilance rouge», avec des pointes vers les 40 degrés. Sous les serres, les températures peuvent grimper jusqu'à 55 degrés. (sas/ats)