La grêle fait son retour en Suisse (et c'est pas fini)

Comment «pirater» ses meubles IKEA est devenu un business

Le IKEA hack consiste à transformer des meubles de la grande marque suédoise pour les personnaliser et les rendre uniques. D'abord réservée aux bricoleurs, la pratique s'est transformée en phénomène commercial.

Ikea est la plus grosse entreprise d'ameublement au monde, de très loin. La marque suédoise possède 445 boutiques réparties dans 50 pays, emploie plus de 200 000 personnes et a réalisé, sur l'exercice 2018-2019, un chiffre d'affaires de 41,3 milliards d'euros.

D'après un sondage réalisé en 2020, au moins 68% des Français ont au moins un article acheté dans les travées du géant suédois. Le revers de la médaille est que, du fait de cette omniprésence, la marque se banalise: rien ne …