Voici ce qu'a prévu Bâle pour l'Eurovision 2025

Bâle a été préférée à Genève pour l'organisation du célèbre concours musical. La ville a soumis son projet de financement de l'évènement.

Fort de sa nomination vendredi pour accueillir l'Eurovision 2025, Bâle passe au concret. Le Conseil d'Etat a soumis au parlement bâlois le projet de financement de l'événement. Un vote est attendu pour le 11 septembre.

Un montant net de 34,964 millions de francs est prévu pour accueillir l'Eurovision, indique dans un communiqué le Conseil d'Etat tôt samedi matin.

Sont compris dans ce budget 14,592 millions pour l'infrastructure et les pertes de recettes dans la région de St-Jacques, 7,875 millions pour le sauvetage et la cybersécurité, 5,07 millions pour l'hébergement et 2 millions pour les transports. Pas moins de 915 000 francs sont en outre prévus pour les manifestations annexes et 800 000 francs pour l'organisation du projet et la communication.

Des événements gratuits

Les autorités veulent, en marge de l'événement principal dans la halle Saint-Jacques, installer une Arena Plus dans le parc Saint-Jacques le jour de la finale. Son coût, de l'ordre de 2,5 millions, doit être couvert par les recettes des billets, de la restauration et de l'hôtellerie.

Le fonds Swisslos de Bâle-Ville prendra en charge les frais d'organisation du village Eurovision dans les locaux de la Foire de Bâle. Son coût est fixé à 2,14 millions de francs maximum. Des événements gratuits sont en outre prévus au centre-ville, avec la participation d'institutions culturelles bâloises. Un demi-million est nécessaire pour ce projet.

Une importante valeur ajoutée

Les retombées s'annoncent profitables, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du commerce de détail, selon le Conseil d'Etat, qui mentionne l'exemple de Liverpool, hôte du concours en 2023, ayant enregistré une valeur ajoutée de 62 millions d'euros.

La ville rhénane a été choisie vendredi pour accueillir l'Eurovision 2025. Elle faisait face à Genève, finaliste après que Zurich, Berne et Bienne ont été écartées. (mat/ats)