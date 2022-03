Cette remontée de sable tout droit venu du Sahara avait été annoncée par les météorologues ce week-end. watson

Le ciel est orange et il ne faudrait pas que ça dure

L'Ouest de la Suisse a pu se délecter d'un ciel ocre ce mardi 15 mars. La faute à une remontée de sable venu du Sahara.

Climat jaunâtre et visibilité floue à certains endroits. Mardi matin, les Suisses situés à l'Ouest du pays ont vu la vie en sépia. En cause, des poussières de sable sahariennes, a annoncé MétéoSuisse sur son compte Twitter.

Le phénomène avait été annoncé dimanche par les météorologues. Il avait gagné le nord du Maghreb samedi avant de rejoindre l'Espagne et la France entre dimanche et lundi. En Suisse, la concentration la plus élevée a été aperçue dans le Jura, le Nord du Plateau et le Tessin, selon la RTS.

Survenant généralement au printemps, cette remontée de sable devrait s'accompagner de températures plus douces dès mercredi 16 mars. Bien que le phénomène météorologique ne soit pas problématique, il peut toutefois avoir des conséquences s'il dure dans le temps: «si cela se prolonge jusqu'en avril, cela peut devenir problématique pour l'agriculture», a affirmé Klaus Marquardt de MeteoNews dans le Luzerner Zeitung ce mardi. (mndl)