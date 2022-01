La nuit a été glaciale, surtout en Suisse orientale

On a une explication à ce temps de merde

Les températures étaient nettement plus douces en plaine :

En Suisse romande, la température la plus froide vendredi a été enregistrée à la Brévine (NE), avec -16,8 degrés vers 4h20 . En Valais, il a fait à peine moins froid au Col du Grand-Saint-Bernard avec -12,8 degrés à peu près à la même heure.

Les températures ont fortement chuté durant la nuit claire de jeudi à vendredi, surtout dans les régions de l'est de la Suisse. Il a fait un peu moins froid en Suisse romande.

Toggenburg dans le canton de Saint-Gall, où ont été enregistrées les températures les plus froides.

Toggenburg dans le canton de Saint-Gall, où ont été enregistrées les températures les plus froides. image: keytsone

