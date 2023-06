La chaleur arrive: il devrait faire plus de 30°C ce week-end

Depuis plusieurs semaines, le Plateau suisse bénéficie d'un temps chaud et sec. Et cela continue: ce week-end, les températures devraient encore augmenter, tout comme le niveau (déjà élevé) de sécheresse.

Arianna Elia

Alors que l'on craignait encore la sécheresse en mars, les mois d'avril et de mai, très pluvieux, ont permis de calmer le jeu. Mais il ne pleut presque plus sur le Plateau depuis environ trois semaines, et le risque de sécheresse augmente déjà à nouveau.

Le site web Drought CH met à disposition des informations sur la détection précoce de la sécheresse en Suisse. Selon la plateforme, l'ensemble du versant nord des Alpes se trouve au troisième des quatre niveaux de sécheresse, le versant nord central et oriental des Alpes se trouvant même au niveau le plus élevé des quatre.

Plus le gris est foncé, plus le niveau de sécheresse est élevé. Aucune région est épargnée. Image: Drought CH

En attendant, aucune détente n'est en vue: la sécheresse et la chaleur se poursuivent pour l'instant. Ce week-end, la Suisse devrait dépasser les 30°C pour la première fois de l'année.

Les hautes pressions européennes

Actuellement, un anticyclone situé à l'ouest de la Norvège assure un couloir d'air chaud et sec qui s'étend de la Scandinavie à l'Espagne. La Suisse se trouve sur le flanc sud de ce couloir d'air sec.

Vendredi, une dépression se fera sentir sur la Pologne et la Méditerranée et apportera dans un premier temps un air un peu plus froid et plus humide, du moins dans l'est de la Suisse. Cela pourrait entraîner une augmentation du nombre d'orages.

Mais pour le week-end, le vent s'oriente vers le sud-ouest et amènera en Suisse de l'air nettement plus chaud, mais aussi plus humide, en provenance de l'Atlantique et de l'Espagne. Ce changement de vent stoppera l'air plus froid venant de l'est. Résultat: selon MeteoNews, pendant la journée de samedi, les températures devraient être légèrement inférieures à 30°C dans le nord de la Suisse.

Dimanche, la barre des 30°C sera probablement franchie sur le Plateau. Dans le nord-ouest de la Suisse, le mercure pourrait même atteindre 31°C. De plus, le temps devrait rester pratiquement sans nuages dimanche dans le nord et l'est de la Suisse: une journée parfaite pour la baignade. Dans le sud-ouest de la Suisse, les orages seront toutefois plus fréquents.

Journées caniculaires également la semaine prochaine

Selon les prévisions, la forte sécheresse sera suivie d'une semaine un peu plus humide. La semaine prochaine, les températures devraient rester à peu près les mêmes, mais il y aura davantage d'orages et de courtes averses isolées.

Par la suite, le temps restera chaud et humide durant les semaines restantes de juin, selon MétéoSuisse.

Comparaison avec la météo de juin

Jusqu'à présent, le mois de juin a été clairement trop chaud. L'écart par rapport à la moyenne climatique est de plus 2,4°C en moyenne suisse. A Neuchâtel, la différence est même de plus 3,5°C. Dans le nord et le nord-ouest de la Suisse, il fait nettement trop chaud, tandis qu'au sud des Alpes, les températures sont restées modérées. Lugano et les régions environnantes sont les seules à avoir pu se maintenir à peu près dans la moyenne climatique.

Le tableau est similaire en ce qui concerne la pluie: sur l'ensemble du Plateau, les précipitations ont été trop faibles en juin. Dans certains endroits, il n'a même pas plu du tout.

Le sud des Alpes s'en sort en revanche mieux: au sud du Tessin, il est même tombé nettement plus d'eau que d'habitude. A Lugano, le quota mensuel de précipitations a déjà été atteint.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)