Une première incursion hivernale va faire son apparition en Suisse

Jeudi, quelques centimètres de neige pourraient tomber en montagne. Image: sda

A partir de jeudi, les températures vont baisser. Quelques millimètres de neige pourront même tomber jusqu'en plaine.

Ces prochains jours, la Suisse sera plongée dans un «couloir dépressionnaire», prévient mardi MétéoSuisse. Ce qui veut dire que les températures vont baisser. Tout comme la limite pluie-neige, qui va passer, pendant la journée de jeudi, d’environ 1400 à 500 mètres.

Une première incursion hivernale va donc faire son apparition en Suisse. On peut raisonnablement s’attendre à quelques flocons de neige jusqu’en plaine.

Une fine couche blanche

Les amateurs de neige vont probablement être déçus. Jeudi et vendredi, les quantités devraient rester assez faibles. Concrètement, quelques centimètres de neige pourraient tomber en montagne, et peut-être une fine couche blanche en plaine.

Ce week-end, les choses pourraient changer. Pour samedi, dimanche et lundi, on pourrait bien se retrouver avec 5 mm de neige en plaine et jusqu’à 10 en montagne. De petites quantités, souligne MétéoSuisse, mais qui, accumulées sur cinq jours, représentent tout de même l’équivalent de 20 à 40 cm de neige fraîche en montagne. (asi)