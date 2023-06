Lorsqu'il pleut, près de la moitié des oiseaux sont même accrochés aux grilles de l'enclos, les ailes déployées. Image: dr

Comment aider les animaux pendant les orages

Chaleur, fortes pluies, grêle, orages: en ce mois de juin, le ciel fait des siennes et ce n'est pas sans conséquence pour les animaux. Comment se portent chiens, chats et autres animaux? Et comment les aider?

Andrea Worthmann / ch media

Plus de «Suisse»

La réaction des animaux aux conditions météorologiques varie. Si certains semblent être indifférents à la chaleur, d'autres bougent à peine et mangent moins. Le parc ornithologique d'Ambigua, en Argovie, abrite environ 400 oiseaux exotiques. Comment les perroquets et les perruches perçoivent-ils le temps qu'il fait, et quelles précautions sont prises en cas de conditions météorologiques extrêmes tels que les orages en ce jeudi 22 juin en Suisse?

Une douche plus que bienvenue

Dans leur cas, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures préventives, affirme Rolf Lanz, directeur de l'établissement. Dans leurs pays d'origine, les oiseaux sont chaque année confrontés à la mousson. Des pluies attendues d'ailleurs avec impatience. Le vent tropical, accompagné de précipitations généralement violentes, serait même trois fois plus fort. Mais les oiseaux du parc se sont bien acclimatés aux conditions locales.

Lorsqu'il pleut, près de la moitié des oiseaux sont même accrochés aux grilles de l'enclos, les ailes déployées. «C'est une façon pour les oiseaux de faire leur toilette, ils se douchent pour enlever la poussière de leur plumage», explique Rolf Lanz. Mais ces derniers ont aussi la possibilité de se réfugier dans un grand espace intérieur fermé. En cas de violent orage, lorsque les détonations sont vraiment fortes, certains peuvent parfois être effrayés.

Les chiens ont peur

Mais ce n'est pas le cas de tous les animaux. Au refuge Tierlignadenhof, Coni Hösli, employée du parc, explique comment ses protégés réagissent aux différentes situations météorologiques:

«Les chiens sont les plus sensibles à la météo» Coni Hösli

Certains ont peur de l'orage et sont alors emmenés à l'intérieur. Pour détourner l'attention des animaux, le personnel allume la radio ou la télévision. Une astuce qui fonctionne généralement bien et que vous pouvez reproduire chez vous.

En cas de chaleur ou de pluie, les chiens préfèrent rester à l'intérieur. Les promenades ont donc plutôt lieu tôt le matin ou tard le soir, car lorsqu'il fait vraiment chaud, les chiens peuvent se brûler les pattes sur le béton, qui absorbe la chaleur. Il est très important de toujours mettre à disposition suffisamment d'eau fraîche pour les animaux, insiste Coni Hösli.

Image: Shutterstock

Les chevaux ne montrent aucune agitation particulière en cas d'orage, surtout s'ils restent dans le confort de leur boxe. Lorsque les températures sont élevées, ils ne sortent au pâturage que le soir, non seulement pour leur permettre d'échapper aux pics de chaleurs, mais aussi pour leur éviter d'être attaqués par les mouches et les moustiques.

Un plus petit appétit

Les chats aussi préfèrent rester à l'intérieur – ou se cacher dans la végétation – lors de grosses chaleurs ou d'orages. Dans la basse-cour, des voilages ont été installés afin de fournir suffisamment d'ombre pour les petits animaux. Des arbustes ont également été plantés pour offrir une protection supplémentaire. Les animaux peuvent aussi se réfugier dans des petites maisons qui leur servent d'abri.

En cas de chaleur extrême, le comportement alimentaire de certains animaux, comme les chats, change. Leur appétit diminue. Dans ce cas-là, il est préférable de les nourrir le soir, tout comme la Tierlignadenhof, qui nourrit leurs animaux en fin de journée.

Traduit et adapté de l'allemand par Anaïs Rey.