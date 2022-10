Dis, le chien, c'est quand qu'il va faire froid? shutterstock.

Températures: va-t-on (enfin) devoir sortir les doudounes des armoires?

Non.

Vous êtes perspicace. Vous savez donc qu'il est inutile de courser un météorologue pour constater qu'il fait une tiaffe indigne d'une fin de mois d'octobre. Aucune terrasse n'a été pliée pour l'hiver, se jeter dans le Léman n'est pas (encore) un acte héroïque et les rares inconscients qui déambulent emmitouflés jusqu'aux narines risquent l'étouffement (et la honte). Vous ne rêvez donc pas: à deux mois de Noël, il fait 20 degrés à l'ombre, les scientifiques du GIEC et les pourvoyeurs de fondue tirent la gueule.

Même si certains se rassurent: Marinade Macron peut-il porter un col roulé sans passer pour un blaireau? de Marine Brunner

Saviez-vous qu'il a fait plus de 30°C dans le sud-ouest de la France la semaine dernière et que ce même pays est à deux doigts de tutoyer les 32°C dans quelques jours?

Pour paraître (un peu plus) sérieux, nous avons tout de même lancé un coup de fil à un spécialiste du temps qu'il fait (et qu'il fera). Dites, Monsieur Mikhaël Schwander, vous qui bossez chez MétéoSuisse, c'est quoi cette histoire de canicule anachronique, trois petits jours seulement avant le changement d'heure?

«C’est vraiment très exceptionnel» Voilà.

Bien sûr, notre météorologue étaye son propos. Et de manière assez implacable, puisqu'il nous confirme que c'est le mois d’octobre le plus chaud depuis le début des mesures, c'est-à-dire depuis... 1864. Mais pourquoi diable tant de douceur? «C'est principalement dû à un courant d'air chaud d'origine subtropicale, plus persistant que d'habitude et ce, depuis le début du mois.»

En ce moment, vous l'aurez compris (ou ressenti), il fait donc chaud. Trop chaud. Va-t-on pour autant devoir décorer le sapin en plastique avec des tongs aux pieds? Mikhaël Schwander ne veut pas se risquer à dessiner des plans sur la comète, mais il nous informe tout de même que «durant les prochaines semaines, les probabilités sont fortes pour que les températures restent bien au-dessus de la norme».

«Nous sommes aujourd'hui entre 5 et 9 degrés au-dessus de la norme. Si ça continue, nous aurons une anomalie d’environ 4 degrés à la fin du mois» Mikhaël Schwander, de MétéoSuisse.

Ah, dernière question Monsieur Schwander: quel est le mois d'octobre le plus froid depuis le début des mesures? «L'année 1905.» Effectivement. A Genève (au hasard), le 27 octobre 1905, il faisait 2,5 degrés... en-dessous de zéro.

Ce 27 octobre 2022, ne vous pressez donc pas pour défroisser vos doudounes moches qui meurent dans l'armoire.