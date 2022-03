Sable du Sahara en Suisse: «ce n'est que le début»

Mardi, le sable du Sahara a recouvert la Suisse entière. Et selon un météorologue, la concentration de poussière va encore augmenter dans les jours à venir.

Mardi, la poussière du Sahara a atteint la Suisse. Le ciel s'est teinté d'orange et la lumière est devenue trouble. Vitres, vêtement et voitures, tout a été recouvert de sable👇

«Ce n'est que le début»

Ceux qui s'apprêtaient à prendre une éponge et à laver leurs affaires feraient mieux de s'abstenir. La poussière du désert nous accompagnera encore un peu dans les jours à venir. Il faudra s'habituer aux voitures sales encore un moment.

Un cœur dans la poussière ? C'est un sujet sensible pour les propriétaires de voitures. keystone

Quand va-t-elle disparaître?

Selon MeteoNews, la poussière devrait nous accompagner encore ces prochains jours: «Jeudi, le temps continuera d'être agréable et doux, mais il y aura toujours beaucoup de poussière du Sahara.»

Cette poussière, soulevée par des tempêtes de vent en Afrique du Nord, arrive en Europe à cause d'une dépression sur la péninsule ibérique et le Maroc. Une situation qui va durer encore un certain temps et nous apportera encore plus d'effets de lumière jaune-orange.

Selon le météorologue de MeteoNews, Klaus Marquardt, la poussière devrait, dans un premier temps, continuer à s'accumuler: «Dans les jours à venir, la concentration de poussière va encore nettement augmenter. De grandes parties de l'Europe seront véritablement recouvertes», explique-t-il à l'Aargauer Zeitung.

«Ce n'est que vers la fin de la semaine, c'est-à-dire vendredi, que la situation devrait s'améliorer. Toujours est-il qu'il n'y aura probablement pas de pluie de sang d'ici là. On ne s'attend plus à des précipitations dans les prochains jours.»

Les taches sur toute la carrosserie, mais vous ne devriez pas utiliser le chiffon à cet endroit. keystone

Comment s'en débarrasser?

Avant vendredi, tout nettoyage est donc une perte de temps. Mais comment se débarrasser de la poussière? Et à quoi faut-il faire attention?

Sur les surfaces comme la peinture de la voiture ou les vitres, il faut absolument commencer par laver les grains de sable à l'eau courante. Si vous commencez par utiliser un chiffon, vous risquez de laisser des rayures.

D'abord, arroser avec de l'eau, dit l'ADAC. keystone

Mais comme cela consomme beaucoup d'eau, l'ADAC allemand recommande de se rendre dans une station de lavage. «Certes, on y utilise aussi beaucoup d'eau par voiture, mais celle-ci est ensuite à nouveau traitée», explique «l'Automobil-Club» allemand sur son site Internet.

Et voici plus d'images impressionnantes de cette tempête de sable en Europe👇

La base militaire de Payern sous le ciel orange. keystone

Le «filtre mexicain» plane sur Stans keystone

Même les Lucernois n'ont pas pu échapper au phénomène. keystone

Dans les montagnes, la poussière se dépose sur la neige. keystone

Ce qui entraîne des descentes parfois spéciales. keystone

Dans le sud de l'Espagne, la poussière du Sahara était encore plus visible, comme le montre cette photo prise à Almeria. keystone

L'obscurité dans la journée même à Cordoue keystone

Roquâtes de Mar, travailler en plein air n'a jamais été aussi agréable. keystone

À Navares, ça ressemble vraiment à «Breaking Bad». keystone