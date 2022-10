Météo: le Jura a vécu un jour d'été... à la mi-octobre

Après dissipation du brouillard et du stratus, la météo devrait rester douce et ensoleillée lundi. (ats/jch)

Ailleurs en Suisse, il a également fait exceptionnellement doux pour la saison. Nombreuses ont été les valeurs mesurées entre 20 et 24 degrés:

Plus de «Suisse»

Quelle commune suisse détient le plus long réseau routier?

Les plus lus

Le «coupeur de doigts»: comment la mafia vend sa drogue en Suisse

Un baron de la drogue belge figurant sur la liste des criminels les plus recherchés par Europol s'était installé à Zurich. Cette affaire le montre clairement: la Suisse est bien plus qu'une cachette pour le crime organisé.

S'il s'agissait d'un criminel ordinaire, on l'appellerait Flor B. Mais il figurait sur la liste des grands criminels les plus recherchés par l'agence de police Europol. C'est pourquoi il fait partie du cercle de ces délinquants dont on peut parler avec leur nom complet.