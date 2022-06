Le cancer pourrait être mieux diagnostiqué grâce à une avancée suisse

Dix-sept millions de nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année dans le monde. Un nouveau système de dépistage de la maladie pourrait changer la donne.

L'unité de Roche dévouée au diagnostic a lancé un nouveau système dans le domaine du cancer. Il fournit notamment des informations sur les cellules cancéreuses pour adapter les traitements des patients affectés par cette maladie, indique le géant pharmaceutique mercredi.

Mais qu'est-ce que c'est et comment ça marche?

La nouvelle plateforme d'analyse, appelée Benchmark Ultra Plus, permet d'identifier les tissus sains et ceux infectés par la maladie grâce à un système de coloration. La gestion générale par les médecins sera simplifiée avec plusieurs innovations qui sont: un logiciel intuitif, une commande à distance et un écran tactile intégré. Le système de gestion des déchets est également plus durable.

Benchmark Ultra Plus sera disponible dans les pays de l'Union européenne cet été, plus précisément en juillet. Aux Etats-Unis ainsi qu'en Asie-Pacifique, il faudra patienter jusqu'en septembre. Le déploiement mondial est prévu pour 2023. (ats/sia)