La «marche pour la vie» a rencontré quelques perturbations

Huit personnes ont été arrêtées en soirée, notamment pour port d'arme interdit et entrave à l'accomplissement d'un acte officiel . Selon le communiqué, la police a également utilisé des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour empêcher un groupe de contre-manifestants de forcer un barrage de police.

Café: Migros croit voir l'avenir dans une boule et nous on l'a perdue

Flingues, vaches et gros bobets: M6 se fout de la gueule des Suisses

Décidément, la France nous aime comme on aime un parc d'attractions, une boule à neige ou un orphelin souffrant d'un retard mental. Dans un nouveau numéro d'Enquête Exclusive, M6 a planté ses caméras dans la chair de nos clichés les plus tenaces. Et ça fait mal.

«Pendant qu'on voit clair et que les doigts vont, ben on tire!» On la sent cette saloperie de joie malveillante qui coule dans les veines du caméraman au moment d'interviewer ces deux retraités jurassiens qui se ridiculisent involontairement dans un stand de tir.