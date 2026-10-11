Rayan a quitté son pays d'origine il y a cinq ans – il doit désormais y être renvoyé. Image: watson/Nina Stiefel

«Même si la Suisse m'expulse, je reviendrai»: un clandestin raconte

Les demandeurs d'asile originaires du Maghreb n'ont pratiquement aucune chance d'obtenir l'asile en Europe. Pourquoi viennent-ils quand même? Et pourquoi sont-ils si nombreux à commettre des délits? Un jeune Algérien et un spécialiste du Maghreb nous livrent leur témoignage.

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Un bâtiment gris entouré de barbelés, avec des grilles aux fenêtres et des caméras de surveillance. Dans cette forteresse située juste derrière l'aéroport de Zurich, des personnes attendent leur expulsion.



Derrière les murs du centre de rétention de Kloten, Rayan* – qui porte un autre nom et souhaite rester anonyme – est assis sur une chaise dans une pièce dépouillée. De grande taille, il porte un t-shirt clair et un pantalon foncé. Ce jeune homme de 24 ans s'exprime avec prudence; il s'interrompt sans cesse, cherchant ses mots en français. Il est en détention administrative depuis six mois. Auparavant, il a purgé une peine de quatre mois pour séjour illégal en Suisse.

Depuis la mi-août, un chiffre fait parler de lui: 80,5 % des demandeurs d'asile originaires des pays du Maghreb – d'Algérie, de Tunisie et du Maroc – ont été accusés d'au moins une infraction pénale en 2024, soit pendant leur procédure d'asile, soit à la suite d'une décision négative. C'est ce que révèle une analyse interne du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), rendue publique par Blick.

Derrière ce chiffre se cache un autre: la Suisse n'accorde qu'environ 1% des demandes d'asile émanant de ressortissants des pays du Maghreb. Pourquoi tant de personnes continuent-elles malgré tout à rêver d'une vie en Europe et à risquer leur vie pour cela?

A la recherche d'une vie meilleure

Rayan a quitté son pays natal, l'Algérie, à l'âge de 19 ans. Il y avait travaillé comme serveur et coiffeur. Il ne voyait aucun avenir pour lui en Algérie. Ce pays lui semblait être une «grande prison».

Rayan a donc décidé de partir pour l'Europe. Il était convaincu qu'une nouvelle vie l'y attendait. Il a traversé la Méditerranée et a débarqué en Italie. Après plusieurs détours, il est arrivé en Suisse, où il a déposé une demande d'asile fin 2022.

«La Suisse me semblait être un pays calme et paisible, où l'on peut se construire une vie, j'étais jeune et plein d'espoirs» Rayan

Après avoir passé quelques jours dans un centre d'accueil en Suisse romande, il s'est rendu compte que ses chances d'obtenir l'asile étaient minces.

«Je voyais des gens venus d'Afrique du Nord aller et venir. Personne n'est resté. J'ai compris qu'on ne pouvait pas obtenir l'asile en Suisse» Rayan

Il n'arrive pas à comprendre. «On veut travailler, s'intégrer. Et puis ils t'enferment dans un camp et te renvoient chez toi. On n'a aucune chance ici.»

Au moins 1900 personnes ont perdu la vie en 2025 alors qu'elles tentaient de traverser la Méditerranée, selon les chiffres du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Image: AP

Frappé, blessé

Un mois après son arrivée en Suisse, Rayan a été victime d’un acte de violence, selon ses propres dires. Il a subi des fractures sur tout le corps. L’auteur des faits aurait été condamné pour coups et blessures graves, raconte Rayan. watson n’est pas en mesure de vérifier cette information, mais nous disposons d’un rapport médical attestant de ses blessures. Les séquelles physiques et psychologiques de cet incident pèsent encore aujourd’hui sur le jeune homme.

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté la demande d'asile de Rayan. A son retour de l'hôpital au centre d'hébergement, on lui a annoncé que son expulsion était imminente.

«J'étais complètement désespéré. J'étais arrivé en Europe par la mer. Et je n'étais pas encore remis de mon accident» Rayan

Rayan alors disparaît. «J'avais peur qu'ils viennent me chercher et me renvoient chez moi.» Il a vécu quelque temps «dehors». Puis il a trouvé refuge chez des connaissances ou encore chez sa petite amie, rencontrée en Suisse.

Il s'en est sorti grâce à des petits boulots – vendanges ou déménagements. Mais cela n'a pas suffi. Trouver du travail sans papiers s'est avéré difficile. Des membres de sa famille en France lui ont donc envoyé de l'argent, et il a partagé les dépenses avec sa petite amie.

Jusqu’à ce qu’il soit interpellé lors d’un contrôle de police chez un ami. Il a été placé en détention pendant quatre mois pour séjour irrégulier. Il a ensuite été transféré à Kloten en détention en vue de son expulsion. Au total, cela fait déjà dix mois qu’il est derrière les barreaux. «Je suis en prison depuis dix mois, simplement parce que je n’ai pas de papiers», dit-il. Sa petite amie lui rend visite toutes les deux semaines.

Il ne sait pas exactement quand son expulsion est prévue. Rayan continue d'espérer pouvoir rester, notamment en raison de ses problèmes de santé.

«En Algérie, je n'ai pas accès aux soins médicaux dont j'ai besoin» Rayan

Arrive-t-il parfois qu’il regrette de ne pas être resté en Algérie? «Non. Je n’ai plus rien là-bas.» Le fait qu’il doive aujourd’hui, cinq ans après avoir quitté son pays natal, être renvoyé le plonge dans le désespoir.

«C'est ici que je me suis construit une vie. Là-bas, je me sens perdu, tant physiquement que psychologiquement» Rayan

Le centre de rétention de l'aéroport de Zurich: il peut accueillir jusqu'à 130 détenus. Image: watson

L'Europe, une promesse

Les personnes qui cherchent une vie meilleure en Europe sont appelées «harraga» au Maghreb. Littéralement, ceux qui brûlent. Ce terme fait référence au fait que certains brûlent leurs papiers d’identité avant de partir afin de ne pas être renvoyés. Il existe un profil type chez ceux qui quittent les pays du Maghreb sans visa, explique Beat Stauffer à watson. Il est journaliste et auteur de plusieurs ouvrages sur la migration irrégulière en provenance du Maghreb vers la Suisse.

Dans la plupart des cas, il s'agit de jeunes hommes, parfois mineurs, issus de la classe moyenne inférieure ou des classes défavorisées, provenant de régions en difficulté ou de banlieues de grandes villes. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de formation et ont peu de chances de trouver un emploi dans leur pays d'origine. Une partie restreinte, mais croissante, est constituée de femmes ou de familles.

Beat Stauffer en bref Beat Stauffer est auteur, journaliste et conférencier, spécialiste du Maghreb et des migrations en provenance du Maghreb. Il est l'auteur des ouvrages «L'impasse de la migration irrégulière» et «Maghreb, migration et Méditerranée». Il se rend régulièrement dans les pays du Maghreb depuis les années 1980. Bild: © Friedel Ammann

La situation économique, les conditions de vie et l'absence de perspectives d'une vie digne les ont poussés à quitter leur pays d'origine.

«La frustration des jeunes au Maroc, en Algérie et en Tunisie est immense et très répandue» Beat Stauffer

Il y a certes des tentatives de changements politiques. C'est le cas, par exemple, du mouvement de protestation de la jeunesse «GenZ 212» au Maroc, qui s'est battu l'année dernière pour des réformes sociales et une meilleure couverture sanitaire.

«De nombreux jeunes ont toutefois l'impression qu'ils ne peuvent rien changer ni rien accomplir dans leur pays», explique Stauffer. Cela vaut pour le Maroc, comme pour l'ensemble du Maghreb.

«Les libertés politiques font défaut, et la pression sociale, voire parfois religieuse, est forte» Beat Stauffer

L'Europe, qui n'est parfois qu'à quelques kilomètres dans le cas du Maroc, apparaît alors comme la promesse d'une vie meilleure, à portée de main. Les photos et les vidéos publiées sur les réseaux sociaux par ceux qui ont «réussi» renforcent cette impression. «Ces images exercent un attrait incroyable sur les jeunes», explique Beat Stauffer.

Manifestation du mouvement «GenZ 212» en faveur de réformes dans la santé et l'éducation. Octobre 2025, Rabat, Maroc. Image: EPA

Pas question de revenir en arrière

Toute personne originaire du Maghreb qui souhaite séjourner légalement en Europe doit être en possession d'un visa valide. Mais ceux qui n'appartiennent pas à la classe supérieure n'ont guère de chances d'obtenir un titre de séjour légal, que ce soit pour les études ou un emploi hautement qualifié. Aussi beaucoup tentent-ils d'obtenir un statut de séjour légal en déposant une demande d'asile.

Sauf qu'en Suisse, les demandes d’asile émanant de personnes originaires du Maghreb sont rejetées dans la grande majorité des cas. Aucun requérant ou presque n'est en mesure de faire valoir des persécutions pour des motifs politiques ou religieux. C’est ce que confirme le SEM à watson. Nombreux sont ceux qui disparaissent pendant l'examen de leur requête ou après une décision négative. Ils tentent de passer inaperçus. Le SEM ignore combien ils sont exactement.

La stratégie est la suivante:

«Une fois en Europe, tu y restes» Beat Stauffer

La pression exercée par les familles sur les migrants est parfois très forte. Beaucoup d'entre eux doivent subvenir financièrement aux besoins de leur parenté restée dans les pays d'origine. Les migrants taisent souvent leurs déconvenues à leurs proches.

«Parmi les personnes qui fuient le Maghreb prévaut cette croyance selon laquelle il y a toujours une issue pour ceux qui font preuve de ténacité et de courage» Beat Stauffer

Avec le pacte européen sur l'asile, il est toutefois devenu plus difficile pour les migrants en situation irrégulière de passer inaperçus ou, par exemple, de déposer une demande d'asile dans plusieurs pays sous un autre nom.

C'est avec cet arrière-fond que l'expert du Maghreb Beat Stauffer analyse le nombre élevé de personnes accusées d'infractions pénales en Suisse pendant ou à l'issue de leur procédure d'asile:

«La principale raison de ces chiffres extrêmement élevés réside dans un manque criant de perspectives» Beat Stauffer

Stauffer s'inquiète du fait que même les personnes dont la procédure d'asile est en cours commettent des infractions en Suisse:

«Cela montre qu'elles ne croient plus du tout en cette procédure»

Les infractions à la loi sur les étrangers et l'intégration – telles que le séjour illégal en Suisse – ne sont pas prises en compte dans les statistiques récemment publiées par Blick. C'est ce que confirme le SEM à watson. Rayan ne fait donc pas partie, selon ses propres déclarations, des 80,5% de demandeurs d'asile nord-africains qui ont été accusés d'une infraction pénale au cours de leur procédure d'asile ou à la suite d'une décision négative.

Comment Rayan, ce jeune Algérien, explique-t-il que tant de personnes aient des démêlés avec la justice? «Beaucoup ont du mal à comprendre la loi», dit-il. Il en est convaincu: «Les gens aimeraient bien respecter la loi.» Mais ils manquent d'alternatives légales:

«Il y a des gens qui sont à bout de forces. Ils font toutes sortes de choses parce qu'ils n'ont pas la possibilité de travailler» Rayan*

Et Rayan d'ajoutee: «Ils sont coincés dans un centre, sans travail et sans motivation. Ils mangent et ils dorment. Ce n'est pas une vie.»

Un demandeur d'asile est contrôlé par un garde-frontière à Chiasso. Image: KEYSTONE/TI-PRESS

Pas de solutions simples

Est-ce que le fait d'offrir davantage de possibilités de séjour légal aux personnes originaires du Maghreb permettrait de remédier à la situation? «Absolument», répond Beat Stauffer. Mais:

«La demande d'emplois légaux en Europe est bien supérieure à l'offre» Beat Stauffer

Selon Beat Stauffer, cela ne peut fonctionner que si, parallèlement, l'immigration clandestine en provenance de ces pays est strictement endiguée.



«Il n'y a pas de solutions simples», conclut Beat Stauffer. Il faudrait un «ensemble de mesures». Selon le spécialiste du Maghreb, la Suisse devrait renforcer sa coopération avec les États maghrébins et investir dans des projets concrets sur place, notamment dans le domaine de l'éducation.

Beat Stauffer pense qu'il serait préférable que la Suisse restreigne le droit individuel à l'asile pour les personnes dont les chances d'obtenir l'asile sont très faibles. Par exemple, par le biais d'une procédure préliminaire qui ne serait pas suivie d'une procédure d'asile régulière.

En novembre 2023, le SEM a mis en place une procédure prenant 24 heures pour les «demandes d’asile sans issue» émanant de ressortissants de pays d’Afrique du Nord. Dans le cadre de la stratégie d’asile 2027, il est en outre prévu de vérifier, avant le début de la procédure, si des motifs d’asile ont effectivement été invoqués.

Le chef du Département fédéral de justice et police, Beat Jans, rejette toutefois avec force toute atteinte au droit d'un individu de déposer une demande d’asile, comme il l’a récemment réaffirmé dans une interview accordée à la NZZ:

«Cela porterait atteinte au cœur même de la dignité humaine. Celle-ci est inaliénable, quelle que soit l’origine des personnes» Beat Jans, chef du Département fédéral de justice et police

Tout cela importe peu à Rayan. «Je ne suis pas un homme politique», dit-il. L’entretien touche à sa fin, il semble épuisé. Conscient du caractère désespéré de sa situation, il déclare:

«Nous sommes tous des êtres humains. Mais quand on n’a pas de papiers, on ne vaut rien» Rayan

Une chose est sûre: Rayan ne veut en aucun cas retourner en Algérie. «Même s’ils me renvoient là-bas, je reviendrai.»

*Prénom modifié