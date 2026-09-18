Kylian Mbappé et Vinicius Junior (à gauche) portant – à moitié – les t-shirts de solidarité en faveur de Ceuta, mardi soir. Image: imago

Attaqué par la droite espagnole, Mbappé explique son geste polémique

Critiqué par la droite espagnole et les conservateurs pour n'avoir porté qu'à moitié son t-shirt en hommage aux habitants de Ceuta, mardi, le Français du Real Madrid a expliqué son geste.

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Mardi soir, avant le match de Liga, les joueurs du Real Madrid et d’Elche portaient, en entrant sur la pelouse, des t-shirts sur lesquels était inscrit «Todos somos Caballas» («Nous sommes tous des Caballas»). Il s’agit d’une action de solidarité avec la population de l’enclave espagnole de Ceuta, surnommée «Caballas» («maquereaux» en français). Au dos du t-shirt figuraient également les armoiries espagnoles ainsi que le message «notre ville, notre patrie».

Parce que Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Ibrahima Konaté n’ont montré qu’une partie du message, ils ont été vivement critiqués, principalement dans les milieux politiques de droite et conservateurs. Le trio du Real Madrid a remonté les t-shirts suffisamment haut pour que seul «Todos somos Caballas» soit visible, avant de les retirer rapidement.

L'entrée des joueurs avec leurs t-shirts en hommage à Ceuta 📺 Vidéo: twitter

Fin juillet, quelque 72 000 personnes en provenance du Maroc voisin avaient rejoint Ceuta à pied ou à la nage. Plus de 90 personnes sont mortes en tentant la traversée. Une grande partie d’entre elles est ensuite retournée au Maroc ou y a été reconduite, mais des milliers de personnes se trouvent encore dans l’enclave espagnole située sur le continent africain. Le sujet continue d’occuper une place importante en Espagne.

Avec ces t-shirts, le Real Madrid et les autres clubs qui se sont associés à l’action entendaient afficher leur solidarité avec la population de Ceuta. L’objectif serait également d’aider les habitants à retrouver aussi rapidement que possible une vie quotidienne normale ainsi que leurs activités sociales. Mbappé, Vinicius Junior et Konaté ont dès lors été accusés de manquer d’empathie envers les quelque 80 000 habitantes et habitants de Ceuta. La droite et les conservateurs adressent également ce reproche au Premier ministre de gauche Pedro Sanchez.

Mbappé (à droite) et Vinicius Junior n'ont porté qu'à moitié leur t-shirt en hommage aux habitants de Ceuta. Le Français a expliqué ce geste. Image: imago

Mbappé s’est désormais lui-même exprimé sur le sujet. Selon lui, le club avait décidé que les joueurs devaient porter le t-shirt. Le FC Barcelone, par exemple, n’a pas participé à l’action. Le Français de 27 ans n’avait en revanche pas le choix. «Je suis totalement solidaire de Ceuta et de toutes les victimes», a-t-il expliqué dans un entretien accordé à AS.

«Car avant d’être joueur, je suis un être humain. Mais je voulais aussi faire un geste et penser à tous les migrants qui ont perdu la vie et qui vivent eux aussi dans des conditions difficiles.» Kylian Mbappé

Il s’agissait pour lui d’une position difficile, car cela pouvait donner l’impression qu’il avait quelque chose contre les habitants de Ceuta.

«Mais c’est totalement faux. Je suis à 100% derrière eux»

Il souhaitait toutefois également penser aux autres personnes qui souffrent. «Cela me fait beaucoup de mal de voir qu’il y a dans le monde des gens qui souffrent. Je suis un jeune homme qui veut ce qu’il y a de mieux pour le monde.» Le Français explique qu'il voulait envoyer un message de paix, et espère que la situation se réglera rapidement.

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L’enclave de Ceuta constitue un sujet de conflit entre l’Espagne et le Maroc. Le Maroc revendique régulièrement cette région, dont la superficie est à peu près équivalente à celle de la ville de Liestal, dans le canton de Bâle-Campagne. L’inscription au dos du t-shirt pouvait donc également être interprétée comme une provocation. C’est pourquoi le Marocain Abde Ezzalzouli, du Betis Séville, a été qualifié de traître par certains dans son pays pour avoir porté ce t-shirt.

Pour lui, celui-ci n’avait toutefois aucune signification politique. «C’est un t-shirt qui porte un message humanitaire à l’attention de personnes et d’une population qui traversent une période difficile – indépendamment de leur nationalité», a déclaré Ezzalzouli.

(nih/yog)