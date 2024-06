Les autorités vaudoises rouvrent l’accès à la zone industrielle d’Aigle

Les autorités vaudoises ont décidé dimanche soir de rouvrir l’accès à la zone industrielle d’Aigle et à la route industrielle d’Aigle à Saint-Triphon dès 18h30. Le débit du fleuve étant à la baisse, les risques de débordement du Rhône et de rupture de digues ont fortement diminué, estiment-elles.

La médecine suisse a un problème avec les femmes

Un risque deux fois plus élevé d'effets secondaires des médicaments, un tiers de démences en plus et des maladies cardiaques qui passent plus souvent inaperçus. Aujourd'hui encore, les femmes sont désavantagées en médecine. Un rapport de la Confédération montre où il faut agir et quels sont les plus grands obstacles à l'égalité.

En médecine, l'homme est la norme, la femme est négligée. Conséquence: hormis les organes sexuels, les différences biologiques ont été ignorées et peu étudiées jusqu'à présent. C'est ce que constatent les auteurs du rapport de recherche La santé des femmes. Meilleure prise en compte de leurs spécificités, publié en mai sur mandat de la Confédération.