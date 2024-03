Voici les communes suisses où le soleil a le plus brillé en 2024

«Pour comparer différents sites, c'est cette valeur qui doit être utilisée, et non la durée d'ensoleillement absolue en heures. En effet, les vallées reçoivent moins d'heures d'ensoleillement que les sommets, même les jours complètement ensoleillés (à cause des montagnes), et seraient donc statistiquement mal évaluées si l'on utilisait les heures d'ensoleillement.»