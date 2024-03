La Suisse balayée par une tempête de foehn

La Suisse a été touchée par une tempête de foehn, vendredi, provoquant de violentes rafales. Une pointe à 141 km/h a été mesurée au Piz Martegnas (GR).

Des embruns photographiés lors d'une tempête de foehn à Brunnen (SZ) (archives). Keystone

Une tempête de foehn a touché une partie de la Suisse vendredi, provoquant de violentes rafales. Une pointe à 141 km/h a été mesurée au Piz Martegnas (GR). Des pointes de 130 km/h ont balayé les Diablerets (VD).

De fortes rafales ont également été mesurées en plaine. Le vent a soufflé à 112 km/h à Meiringen (BE), à 104 km/h à Altenrhein (SG), selon le site meteonews. A cause de la tempête, plusieurs téléphériques ont été arrêtés ou mis en service plus tard, notamment en Suisse centrale au Rigi Scheidegg et au Pilate.

Un bateau historique de la CGN, le «Simplon», amarré à Cully (VD) en raison d'une panne depuis quelques jours, a été balloté dans tous les sens, menaçant de faire céder le ponton. Des pompiers sont intervenus pour installer une barge de calage.

Aux dernières nouvelles, des dégâts ont été relevés sur le ponton et le bateau, mais aucun blessé n'est à déplorer, a précisé à Keystone-ATS Christian Bourquenoud, porte-parole de la police cantonale vaudoise. Il revenait sur une information du 19h30 de la télévision RTS. L'intervention était toujours en cours.

Selon les météorologues, la tempête de foehn se poursuivra jusqu'à lundi. Vendredi et samedi, elle s'étendra jusqu'en plaine. Son pic devrait avoir lieu entre vendredi et samedi midi. (lal/ats)