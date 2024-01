La migration irrégulière en Suisse a (un peu) baissé

Le nombre d'interpellations pour séjour illégal a baissé en 2023. Les cas de passeurs sont aussi moins nombreux.

Des douaniers suisses. Image: KEYSTONE

Le nombre d'interpellations pour séjour illégal a baissé quelque peu en 2023, annonce l'Office fédéral des douanes (OFDF). Il est passé à 50 185, contre 52 077 en 2022. Les cas de passeurs présumés sont aussi moins nombreux.

Le nombre d'interpellations, en décembre, marque une baisse aussi bien par rapport au mois précédent qu'au mois de décembre 2022. C'est toujours en premier lieu à la frontière sud, au Tessin, que les entrées irrégulières sont constatées, écrit l'OFDF mercredi.

Les ressortissants afghans (16 174) apparaissent le plus fréquemment parmi les migrantes et les migrants entrés irrégulièrement en Suisse en 2023. Ils sont suivis par les ressortissants marocains (5976) et turcs (5786). C'est entre les mois d'août et de novembre que l'on enregistre le plus grand nombre de cas, tout comme en 2022.

Les cas de passeurs présumés étaient également moins nombreux en 2023 que l’année précédente. L'OFDF en a comptabilisé 388, contre 476. Les gardes-frontière ont remis plus de personnes aux autorités étrangères qu'en 2022. (jah/ats)