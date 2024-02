Keystone

Coop ou Migros? Voici les marques préférées des Suisses

Une enquête publiée ce jeudi montre que les Helvètes apprécient particulièrement les marques nationales de commerce de détail, ainsi que les grandes entreprises de la tech. Classement.

Commerce de détail et technologie: voici, en substance, ce qui attire la faveur des Suisses lorsqu'on leur demande d'indiquer leurs marques favorites. C'est ce qui ressort de l'édition 2024 du «Brand indicator Switzerland», diffusée ce jeudi, et qui recense chaque année les marques préférées des Helvètes.

Sur la première marche du podium on retrouve une marque on ne peut plus iconique: Migros, suivie par Whatsapp et Google. Le top 100 donne l'image suivante:

Migros vs Coop

Migros retrouve le sommet après une année compliquée, détaillent les auteurs de l'étude. Non seulement le géant orange avait été relégué en deuxième position par WhatsApp, mais il semblait perdre du terrain par rapport à sa concurrente Coop. Cette dernière était notamment en tête en Suisse romande et parmi les jeunes.

«L'ancien ordre est maintenant rétabli», lit-on dans le rapport. «Migros a progressé et est à nouveau la première marque préférée des Suissesses et Suisses». Concernant les raisons de cet exploit, les auteurs de l'étude avancent l'hypothèse suivante:

«Les raisons peuvent être expliquées par une sensibilité accrue au prix, ainsi que la communication, qui a su toucher la population dans son ensemble.» Brand indicator Switzerland

En effet, à en croire l'enquête, Migros est maintenant également n°1 en Suisse romande, réputée «plus sensible au prix que la Suisse alémanique», ainsi que chez les jeunes. Autre point en faveur du géant orange: sa ligne «De la région» fait son entrée dans le top dix et se classe à la sixième place.

Pourtant, les auteurs de l'étude soulignent que celle-ci a été menée avant que la direction de Migros annonçait son intention de vendre plusieurs de ses sociétés et de supprimer 1500 emplois.

«Il sera intéressant de voir si cette stratégie aura un impact sur la popularité de la marque» Brand indicator Switzerland

Si Coop ne se classe que septième, elle fait mieux que Migros sur un point: le commerce en ligne. Le site coop.ch a grimpé à la quatrième place cette année, tandis que migros.ch n'arrive que 100e.

Twint et Paypal cartonnent

Le Gruyère, Lindt et Twint complètent le top dix. Twint, en particulier, a bien progressé par rapport à l'année dernière. L'appli de payement a gagné trois places et se classe désormais à la cinquième place.

«Twint est une success story incontestable: cinq millions de personnes en Suisse utilisent désormais cette application de paiement, lancée en 2017» Brand indicator Switzerland

Toujours dans le domaine des services de payement, on notera l'exploit de Paypal, passé de la 122e à la 16e place. Mastercard a connu la trajectoire inverse: 7e l'année passée, elle a chuté à la 20e place en 2024.

L'enquête montre finalement les marques qui ont réalisé les progressions les plus importantes d'une année à l'autre. C'est notamment le cas de Raiffeisen, passée de la 114e à la 61e place, ainsi que Nike (de la 108e à la 73e place) ou digitec.ch (de la 81e à la 54e place).

Notons finalement le score plus qu'honorable obtenu par les CFF, qui se occupent la 18 place. (asi)