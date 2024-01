Twint: cette nouvelle fonction va vous faciliter la vie

L'application Twint poursuit sa croissance. Le paiement à la caisse du supermarché va être plus rapide et plus pratique avec un widget, mais la meilleure solution fait toujours défaut.



Twint fait désormais partie intégrante du quotidien de nombreuses personnes. Avec plus de cinq millions d'utilisateurs, elle est devenue l'une des applications les plus populaires de Suisse.

L'entreprise a annoncé lundi le chiffre de 590 millions de transactions pour 2023 (+204 millions par rapport à 2022). 72% de ces paiements étaient des paiements commerciaux (65% en 2022). Ces transactions commerciales, qui font entrer de l'argent dans les caisses de Twint ou des banques sous forme de frais pour les commerçants, ont donc continué à croître fortement. Seuls 28% étaient encore des virements entre particuliers (35% en 2022).

Twint gagne du terrain dans les magasins

Autre point important pour Twint, les paiements aux caisses des magasins ont été presque deux fois plus nombreux que l'année précédente. Cela peut d'abord surprendre, car d'autres options de paiement sans contact fonctionnent de manière plus pratique et plus fiable.

Mais à y regarder de plus près, cela n'est pas si étonnant. Chez Coop et Migros, pour ne citer qu'elles, les utilisateurs de Twint peuvent collecter des points sans avoir à fouiller dans leur porte-monnaie pour chercher leur carte de fidélité. Cette fonctionnalité semble avoir de plus en plus de succès.

Passage en caisse accéléré

En 2024, il devrait être plus facile de payer à la caisse. Pour ce faire, des widgets Twint seront progressivement introduits dans les différentes versions de l'application. Davantage d'utilisateurs devraient ainsi bientôt être en mesure de «payer à la caisse en quelques secondes directement depuis l'écran d'accueil ou même l'écran de verrouillage de leur smartphone», explique l'entreprise.

«Pour de nombreuses versions de l'application, les widgets pour iOS sont déjà disponibles. Pour certaines autres versions, ils apparaîtront au cours des prochains mois» Twint

Pour utiliser le widget Payer depuis votre écran de verrouillage, procédez comme suit:

Appuyez sur le widget Twint «Payer» sur votre écran de verrouillage Déverrouillez votre smartphone et votre application Twint en même temps et en une seule étape Le scanner de code QR dans l'app Twint s'ouvre automatiquement Scannez le code QR comme d'habitude

Voici comment fonctionne le paiement par widget Twint Les utilisateurs iOS peuvent utiliser le widget Twint sur l'écran de verrouillage pour ouvrir le scanner QR et payer directement. gif: watson / source: twint

Pour les smartphones Android en revanche, tout reste à faire: «Les widgets d'écran de verrouillage ne sont malheureusement pas disponibles de manière généralisée sur les appareils Android», explique Twint. Certaines applications permettent en revanche de créer un lien vers le lecteur de code QR de l'application sur l'écran d'accueil. Si ce raccourci se trouve sur l'écran d'accueil, il suffit de taper sur l'icône pour payer.



Conseils aux utilisateurs d'Android: «Pour augmenter encore la vitesse de paiement sur les appareils Android, il est recommandé de passer du déverrouillage par code PIN aux empreintes digitales ou au Face ID, et d'augmenter la limite de montant pour la validation automatique des paiements. En outre, de nombreuses versions de l'application permettent de créer un raccourci directement vers le lecteur de code QR sur l'écran d'accueil Android. Pour ce faire, il suffit d'appuyer longuement (long press) sur l'icône de l'application Twint. Dans le menu apparaît alors un bouton qui mène directement au scanner de code QR. On peut alors le glisser directement sur l'écran d'accueil et accéder ensuite au scanner en un clic depuis là». Twint

A quand le paiement sans contact avec Twint?

Le paiement par code QR est sans aucun doute pratique partout où il n'y a pas de terminal sans contact. Mais certains usagers souhaitent pouvoir payer sans contact. Jusqu'à présent, cela n'était pas possible sur l'iPhone, car Apple bloquait l'interface sans contact pour les applications de paiement de tiers afin de protéger Apple Pay de la concurrence.

Les choses commencent néanmoins à bouger dans ce conflit qui dure depuis des années. On apprenait vendredi qu'Apple, sous pression des autorités européennes de la concurrence, allait pour la première fois permettre à d'autres développeurs de services similaires d'accéder à la puce de ses appareils pour le paiement sans contact. Apple est menacé d'une lourde amende de la part de l'UE en raison des accusations de verrouillage de sa plate-forme.



En raison du blocage d'Apple et de la part de marché élevée de l'iPhone en Suisse, Twint a été contraint de faire un détour par le Bluetooth ou les codes QR. L'application de paiement ne propose toutefois pas non plus de paiement sans contact sur les appareils Android, bien que Google ne le bloque pas. Ce pourrait être parce que Twint ne voulait pas développer et maintenir deux solutions techniques différentes pour Android et iOS.

Quoi qu'il en soit, le blocage par Apple invoqué par Twint ne sera plus valable à l'avenir. Pourra-t-on donc bientôt régler aussi confortablement qu'avec Google Pay ou Apple Pay?



«La vitesse d'un paiement avec notre widget iOS n'a rien à envier à celle d'un paiement sans contact. Si de nouvelles possibilités d'utilisation d'interfaces techniques devaient se présenter, nous examinerions bien entendu les avantages pour notre clientèle» Twint

En résumé: l'entreprise continue pour l'instant de miser sur les codes QR, puisqu'après tout, cela fonctionne bien. Une solution sans contact plus pratique pourrait voir le jour. Ou pas, car l'application de paiement suisse bat des records d'année en année, même sans cela. En outre, il serait trop audacieux de faire aveuglément confiance à Apple dans le litige du sans contact. Ce ne serait pas la première fois que des groupes technologiques puissants cèdent en partie face menaces juridiques, avant d'ériger aussitôt de nouvelles barrières pour leurs concurrents. Et ça, Twint le sait.

Les chiffres de Twint – Plus de 5 millions d'utilisateurs

– 590 millions de paiements en 2023

– 72% de transactions commerciales, 28% entre privés

– Proposé par 77% des magasins et 76% des boutiques en ligne en Suisse

– 98% de taux de connaissance chez les plus de 16 ans.



