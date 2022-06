Migros menace de virer plus de 300 étudiants

«Quand en une semaine tu as 30 heures de cours,10 heures de révisions et encore 20 heures de Migros, tu es détruite moralement et physiquement»

De violents orages sont attendus en fin de journée sur la Suisse

Après plusieurs jours exceptionnellement chauds, des orages vont balayer l'ensemble de Suisse ce mardi 21 juin en fin de journée.

Si vous aviez prévu des grillades au jardin ou un petit tour au bord du lac en fin de journée, suivant où vous êtes, il faudra changer vos plans. MétéoSuisse annonce de forts orages, pouvant être accompagnés de vents violents et d'une forte grêle, ce mardi dès la fin de journée, et jusqu'en soirée. Le plus gros de cet épisode devrait toucher le Valais et l'est du pays selon les animations des précipitations du service météo.