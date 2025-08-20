en partie ensoleillé22°
Le glacier d'Aletsch disparaîtra en 2100, selon une étude

Le glacier d'Aletsch en 2022.Keystone

Le glacier d'Aletsch disparaîtra en 2100, selon une étude

Les jours du plus grand glacier des Alpes sont comptés, selon une étude italienne. Si rien n'est fait, il disparaîtra en l'espace de 75 ans.
20.08.2025, 13:3720.08.2025, 13:37
L'état de santé du glacier d'Aletsch (VS) inquiète Legambiente, la structure italienne qui surveille l'évolution des principaux glaciers en Italie et à l'étranger. Son rapport confirme que le glacier devrait disparaître en 2100, si rien n'est entrepris.

«Le glacier d'Aletsch ressemble à un océan de glace en grande détresse, malgré les dernières chutes de neige du mois de juillet», ont souligné les écologistes et scientifiques présents lors d'une conférence de presse, mercredi à Naters (VS).

«La montagne devient plus dangereuse»: des alpinistes racontent

Entre 2000 et 2023, le glacier a reculé en moyenne de 40 mètres par an, selon Glamos, le réseau suisse de surveillance des glaciers. A ce rythme, et sans tenir compte d'un niveau de réchauffement climatique supérieur à aujourd'hui, le glacier disparaîtra sous sa forme actuelle, en 2100. «Il ne présentera alors que des plaques de glace aux altitudes les plus élevées», ont souligné plusieurs glaciologues.

«Situation toujours plus préoccupante»

Cette étude réalisée conjointement par la caravane des glaciers de Legambiente, la principale entité écologiste italienne, la CIPRA Italie et la Fondation glaciologique italienne a mis en lumière une fragilité et une instabilité toujours plus préoccupantes du plus grand glacier des Alpes.

«Nous sommes principalement inquiets de la présence de morènes instables, de failles actives le long des versants supérieurs du glacier», expliquent les experts. Et d'ajouter:

«La raison de cette réalité? La crise climatique avec son augmentation ressentie des températures dans les Alpes, soit 2,9 degrés depuis l'époque pré-industrielle (1850), selon le Service climatique suisse.»
Blatten révèle une fragilité cachée partout dans les Alpes

«Sur le glacier d'Aletsch, nous avons vu comment la santé du glacier affecte également la stabilité des pentes», poursuit Marco Giardino, professeur de glaciologie à l'Université de Turin. «La diminution progressive du volume de ce glacier a déclenché une série de déformations sur le versant gauche de la vallée: des fractures de tailles croissantes vers le bas et une vitesse d'évolution qui a augmenté avec le temps.»

Site classé au patrimoine mondial de l'Unesco, le glacier d'Aletsch est le deuxième glacier suisse qui a été analysé par Legambiente après celui du Morteratsch, dans les Grisons, en 2023. Il ne mesure aujourd'hui plus que 20 km de long. (ats)

L’article