Ça ressemble au Canada, pourtant, nous sommes bel et bien en Suisse. Pour savoir où exactement, rendez-vous au point 3. Image: Tourismus Val Surses Savognin Bivio AG/Matthias Nutt

8 lacs de montagne rafraîchissants et facilement accessibles en Suisse

Il a fait chaud, très chaud. Qui n'a pas eu envie de se rafraîchir? Opter pour un lac de montagne, c'est réaliser un coup double: il fera de toute façon meilleur en altitude et les lacs y deviennent rarement tièdes.

Älplisee GR

Distance: 7 kilomètres

Durée: 2 heures 15

Niveau: Facile

Voici la proposition d'itinéraire

On démarre avec un court trajet en télécabine. Et plus précisément, au départ d'Arosa vers la cabane Hörnli. On enchaîne alors avec la descente vers l'Älplisee, à 2155 mètres d'altitude tout de même.

L'Älplisee, à plus de 2100 mètres d'altitude. Image: Arosa Tourismus

Le chemin descend pratiquement en permanence. Après la baignade, on pourra encore faire trempette dans le Schwellisee. (Attention: le chemin direct entre les deux lacs est actuellement fermé, une déviation est en place).

Image: Arosa Tourismus

Proposition d'itinéraire:

Arnensee BE

Distance: 12,3 kilomètres

Durée: 4 heures 15

Niveau: Intermédiaire

Voir la proposition d'itinéraire.

On peut aussi y accéder par la route, moyennant une taxe. Mais vous avez cliqué sur un article qui parle de randonnée.

Image: Destination Gstaad / Yannick Romagnoli

Le départ se fait cette fois-ci au Col du Pillon. Du sommet du col, vous monterez à celui de Voré avant de rejoindre le lac, où on propose des tours en bateau. Il y a même une buvette pour recharger les batteries.

Des barques sont disponibles en location. Image: Destination Gstaad / Yannick Romagnoli

Vient ensuite la descente jusqu'à Feutersoey, qui n'a rien d'une promenade de santé. A moins que vous ne préfériez le covoiturage. Des bancs à cet effet ont été installés juste à côté du barrage du lac.

Proposition d'itinéraire:

Lais Blos GR

Distance: 8 kilomètres

Durée: 2 heures 45

Niveau: Intermédiaire

Voici la proposition d'itinéraire.

Depuis Sur, on monte à l'Alp Flix - une région que beaucoup considèrent comme l'une des plus belles de Suisse. Une fois en haut, vous ne pourrez que confirmer.

Lais Blos dans l'ambiance matinale magique. Image: Tourismus Val Surses Savognin Bivio AG/long.explorer

Le chemin le plus rapide est actuellement fermé. Mais même par la déviation, on rallie assez vite les trois lacs perchés à près de 2000 mètres.

Image: Stefan Schlumpf

Après une petite boucle, retour vers Sur en passant par l'hôtel de montagne Piz Platta. Quoique: le mieux reste encore de s'y arrêter pour la nuit, et d'en profiter un peu plus encore.

Proposition d'itinéraire:

Iffigsee BE

Distance: 11 kilomètres

Durée: 4 heures 30

Niveau: Confirmé

Voici la proposition d'itinéraire.

Je me demande vraiment ce qu'ils ont tous avec le Oeschinensee. Dans l'Oberland bernois, il y a en fait tellement d'autres endroits magnifiques, avec nettement moins de monde. Cap par exemple sur le Iffigsee.

Le Iffigsee n'a rien à envier au plus célèbre des plans d'eau. Image: Lenk Simmental Tourismus

Le départ se fait à Iffigenalp, accessible en car postal. Il faut ensuite venir à bout des 500 mètres de dénivelé pour arriver au lac. Oui, c'est rude, mais la baignade qui se profile est grandiose.

Des reflets grandioses. Image: Lenk-Simmental Tourismus

Là aussi, on randonne à nouveau en boucle sur l'Iffighore - et ses points de vue splendides - et puis, retour au point de départ.

Proposition d'itinéraire:

Illsee VS

Distance: 12 kilomètres

Durée: 4 heures 30

Niveau: Confirmé

Voici la proposition d'itinéraire.

J'avais déjà testé ce lac de montagne facile d'accès. C'était alors avec le télésiège jusqu'au Tsapé. Aujourd'hui, le départ s'effectue de Chandolin, pour un but de balade qui se mérite vraiment.

L'Illsee avec au fond, un magnifique panorama sur les Alpes valaisannes. Image: Sierre-Anniviers Marketing

Du Pas de l'Illsee, on découvre le plan d'eau environ 200 mètres d'altitude plus bas. On passe avant cela devant le Wäschtsee.

Image: Sierre-Anniviers Marketing

Le retour se fait par le col de l'Ill jusqu'au restaurant Tsapé mentionné plus haut. De là, on peut emprunter le télésiège - ou terminer la randonnée à pied.

Proposition d'itinéraire:

Mässersee VS

Distance: 8 kilomètres

Durée: 3 heures 30

Niveau: Intermédiaire

Voici le lien vers l'itinéraire.

Voilà un lac qui se mérite. Le départ se situe dans la vallée de Binn, près de Fäld. La majeure partie du tracé sillonne une superbe forêt.

Le Mässersee. Sur la gauche, la baignade est interdite. Image: Reto Fehr

Peu avant d'arriver, un énième détour nous amène au Manibode et au point 2147. La vue sur le plan d'eau a de quoi couper le souffle.

Une seule moitié du lac est baignable. Car l'autre abrite une plante rare. Mais qu'on se le dise: cela suffit amplement à se rafraîchir.

Proposition d'itinéraire:

Lai da Padnal GR

Distance: 3 kilomètres

Durée: 50 minutes

Niveau: Facile

Voici la proposition d'itinéraire.



Le Lai da Padnal se trouve en Basse-Engadine, à seulement 15 minutes de Ftan. Un petit bijou, avec son ponton en bois et son îlot. Il dispose même d'un chemin adapté aux poussettes.

Baignade avec vue. Image: Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair/Andrea Badrutt

Le paysage de montagne autour du lac est somptueux et le rafraîchissement dans l'eau grandiose. Les chiens ne sont, en revanche, pas autorisés.

Image: Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair/Andrea Badrutt

Après une portion circulaire, on passe devant l'Institut des hautes Alpes. De là part une variante dans la forêt vers Lais da Pesch.

Proposition d'itinéraire

Lago Scuro TI

Distance: 14 kilomètres

Durée: 5 heures

Niveau: Difficile

Voici la proposition d'itinéraire.



Dans la région de Ritom, au-dessus de la Léventine, se cachent cinq grands lacs. Le plus haut est le Lago Scuro, à 2450 mètres d'altitude.

Le Lago Scuro avec les deux petits bassins (à droite) et le lac principal Image: Instagram/ jen.nxy

On le rejoint en longeant le Lago Ritom, puis le Lago di Tom et le petit Laghetto di Taneda avant d'arriver en haut du plateau: un moment génial.

Proposition d'itinéraire

BONUS: Seebergsee BE

Distance: 6 kilomètres

Durée: 2 heures

Niveau: Intermédiaire

Voici la proposition d'itinéraire

Le lac de Seeberg vient clore cette présentation. En bonus, car on ne devrait pas s'y baigner. Mais je vous promets qu'il est malgré tout possible de vous rafraîchir - dans l'un des petits bistrots disséminés sur le parcours de cette superbe boucle.

Avec le Muntiggalm et le Geisshöri en toile de fond. Image: Destination Gstaad / Yannick Romagnoli

Le lac se trouve dans une réserve naturelle, au pied des impressionnants Muntiggalm et Geisshöri.

Une route payante mène à l'auberge du Seeberg, d'où commence la randonnée qui longe le lac et mène à un autre restaurant: le Stierenberg. De là, on vire à droite pour contourner les deux sommets. Il faut ensuite monter un peu sur l'arête, juste histoire d'admirer le Seebergsee d'encore plus haut.

Proposition d'itinéraire:

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker