Vous voulez aller skier? Le pire est à venir, la preuve en 17 images

Imaginez que vous partez en vacances de ski, mais qu'il n'y a pas de neige. C'est ce qui arrive actuellement à de nombreux touristes qui voulaient profiter du paradis blanc suisse pendant les fêtes de fin d'année.

Dans la plupart des domaines skiables suisses, les amateurs de sports de glisse skient sur d'étroites bandes de neige artificielle. En dessous de 1500 mètres, on cherche de la neige naturelle, en vain. C'est ce que montrent les 17 images de webcams suivantes prises mardi:

Adelboden, Wallegg, 1148 mètres

Niveau de neige en plaine et en montagne: 0 cm / 25 cm

Remontées mécaniques ouvertes: 19 / 38

Anzère, Place du village, 1500 mètres

Niveau de neige en plaine et en montagne: 0 cm / 90 cm

Remontées mécaniques ouvertes: 11 / 13

Amden, Arvenbüel, 1272 mètres

Niveau de neige en plaine et en montagne: 0 cm / 5 cm

Remontées mécaniques ouvertes: 1 / 6

Brigels, Talstation, 1257 mètres

Niveau de neige en plaine et en montagne: 0 cm / 30 cm

Remontées mécaniques ouvertes: 11 / 13

Crans Montana, Driving, 1495 mètres

Niveau de neige en plaine et en montagne: 0 cm / 35 cm

Remontées mécaniques ouvertes: 18 / 24

Engelberg, Klostermatte, 1020 mètres

Niveau de neige en plaine et en montagne: 0 cm / 61 cm

Remontées mécaniques ouvertes: 11 / 31

Jaun-Gastlosen, station inférieure, 1015 mètres

Niveau de neige en plaine et en montagne: 0 cm / 5 cm

Remontées mécaniques ouvertes: 2 / 4

La Tzoumaz, Riddes, 1500 mètres

Niveau de neige en plaine et en montagne: 0 cm / 70 cm

Remontées mécaniques ouvertes: 8 / 8

Laax, station inférieure, 1100 mètres

Niveau de neige en plaine et en montagne: 0 cm / 115 cm

Remontées mécaniques ouvertes: 24 / 28

Les Diablerets, Ecole de Ski, 1200 mètres

Niveau de neige en plaine et en montagne: 5 cm / 102 cm

Remontées mécaniques ouvertes: 3 / 12

Loèche-les-Bains, snowpark, 1411 mètres

Niveau de neige en plaine et en montagne: 0 cm / 130 cm

Remontées mécaniques ouvertes: 8 / 9

Meiringen-Hasliberg, Bidmi, 1423 mètres

Niveau de neige en plaine et en montagne: 0 cm / 83 cm

Remontées mécaniques ouvertes: 6 / 13

Moosalp, Bodmen, 1470 mètres

Niveau de neige en plaine et en montagne: 0 cm / 30 cm

Remontées mécaniques ouvertes: 3 / 9

Nendaz, Prarion-Balavaux, 1840 mètres

Niveau de neige en plaine et en montagne: 5 cm / 40 cm

Remontées mécaniques ouvertes: 22 / 24

Savognin, Val Surses, 1200 mètres

Niveau de neige en plaine et en montagne: 0 cm / 42 cm

Remontées mécaniques ouvertes: 6 / 12

Sörenberg, village, 1166 mètres

Niveau de neige en plaine et en montagne: 0 cm / 50 cm

Remontées mécaniques ouvertes: 4 / 16

Wildhaus, Oberdorf, 1230 mètres

Niveau de neige en plaine et en montagne: 0 cm / 35 cm

Remontées mécaniques ouvertes: 3 / 6

La situation devrait empirer dans les jours à venir dans ces stations de ski. Mercredi et jeudi, la limite de zéro degré se situera à 2000 mètres d'altitude. Pour le Nouvel An, il devrait même faire encore plus chaud grâce au foehn. A Wildhaus par exemple, il devrait faire onze degrés samedi.

(cma)