Plusieurs parapentistes ont été blessés ce week-end en Suisse

Au moins cinq personnes ont été plus ou moins grièvement blessées dans des accidents de parapente entre vendredi et dimanche. La météo radieuse et les vacances ont attiré de nombreux adeptes sur les cimes.

Dimanche peu après midi, un homme de 35 ans s'est retrouvé en difficulté peu après le décollage avec son parapente au Rigi Kulm (SZ) et a subi d'importantes blessures, a annoncé la police cantonale.

A Silvaplana (GR), vendredi après-midi, un Américain de 51 ans a touché le toit d'une maison lors de sa manœuvre d'atterrissage avant de faire une chute d'environ neuf mètres, a indiqué la police grisonne samedi. Il a été grièvement blessé.

Au moins cinq parapentistes ont été blessés suite à des accidents ce week-end (image d'illustration). Keystone

Toujours dans les Grisons, à Scuol, un parapentiste âgé de 21 ans a été accidenté mais a eu plus de chance. Il a pu sortir le jour même de l'hôpital.

Deux parapentistes ont également été blessés dans le canton de Saint-Gall, vendredi. A Bad Ragaz, une rafale de vent a surpris un adepte de 39 ans pendant le décollage. L'homme a été repoussé de quelques mètres et a heurté le sol. Au Flumserberg, pendant un vol d'entraînement, un parapentiste de 44 ans a heurté la cime d'un arbre et a chuté de plusieurs mètres, a annoncé samedi la police cantonale. (ats)