Des autorités scolaires annoncent publiquement rechercher les victimes d'un prof

Cette procédure étrange se passe dans le canton de Berne, à Moutier. Voici en quoi elle est plutôt inhabituelle.

Les autorités scolaires de la Ville de Moutier (BE) ont lancé un appel pour retrouver d'éventuelles autres victimes d'un ancien enseignant de l'école secondaire licencié pour une affaire de mœurs survenue avec une élève en 2015. Elles ont initié cette démarche plutôt inhabituelle après qu'une autre élève a dénoncé le comportement de ce même prof.

Pour faire la lumière sur cette affaire, les autorités scolaires de Moutier ont choisi de révéler publiquement les faits. Elles invitent d'autres victimes potentielles à se faire connaître et à s'annoncer auprès de la police cantonale bernoise, de la direction d'école ou de la commission scolaire.

Pourquoi avoir décidé de rendre l'affaire publique?

Il y a une année, la commission scolaire avait été informée d'une affaire de mœurs entre une élève et un enseignant qui s'était déroulée six ans plus tôt. Elle avait pris des mesures immédiates en se séparant de l'enseignant et en déposant plainte auprès du Ministère public. L'affaire n'avait pas été rendue publique. Le président de la commission scolaire Pierre Sauvain sur les ondes de RJB et RJF a expliqué:

«Dans le courant de la semaine passée, nous avons été informés par une autre élève qu'une autre affaire de mœurs concernait le même enseignant.»

La commission scolaire a donc demandé, lundi, aux parents et aux élèves s'ils avaient connaissance d'autres cas impliquant ce même enseignant. «Il nous a paru important de manifester notre soutien aux victimes», a souligné Pierre Sauvain qui s'exprimait également dans la presse régionale. (jah/ats)