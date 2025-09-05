averses modérées14°
Musique

La Chaux-de-Fonds: début de la Braderie avec un festival techno

Un festival techno, 210 stands et 160 000 personnes à La Chaux-de-Fonds

La Braderie-Les Horlofolies revient à La Chaux-de-Fonds avec un festival techno inédit, 210 stands, fanfares et animations familiales.
05.09.2025, 10:4905.09.2025, 10:49
Plus de «Suisse»
Quand la techno s’invite au cœur de la braderie de La Chaux-de-Fonds.Image: archives braderie-horlofolies

La 49e édition de la Braderie-Les Horlofolies commence vendredi en fin d'après-midi à La Chaux-de-Fonds (NE). La manifestation, qui espère accueillir 160 000 visiteurs d'ici à dimanche soir, va proposer cette année un festival techno au cœur de la ville.

Le collectif local Tech With Us a imaginé une scène à la place de la Carmagnole, où vont se côtoyer de 16h à 3h vendredi et samedi des jeunes talents et des têtes d’affiche internationales. Parmi ces dernières, il y aura notamment Joachim Pastor, référence de la techno mélodique française et cofondateur du label Hungry Music. Seront aussi sur scène Poto Rico, Jimmy Labeeu et Elli Acula.

Hormis le festival techno, «les déambulations artistiques resteront des incontournables, avec une dizaine de compagnies de rue et une douzaine de fanfares et groupes locaux», ont expliqué les organisateurs. Cette année, quelque 210 stands seront à disposition des visiteurs.

Budget stable

La manifestation a aussi décidé de faire du dimanche la journée des familles, en collaboration avec l’Amuse-Bar. Des jeux de société, animations créatives, speed gaming, lectures, spectacles pour enfants et ateliers seront proposés gratuitement.

Une déambulation dans les rues (archives).archives braderie-horlofolies

Le budget de la fête reste stable, par rapport à celui de 2023. Il s'élève à environ 700 000 francs. La manifestation va fêter son 50e anniversaire en 2027, durant l'année où La Chaux-de-de-Fonds sera Capitale culturelle. «On veut marquer le coup», a déclaré à Arcinfo le responsable financier, Denis Cattin. (jah/ats)

