Vidéo: watson

Britney Spears a 40 ans, hommage en chanson dans les rues lausannoises 😅

Elle est surnommée la princesse de la pop outre-Atlantique et elle fait son entrée dans le cercle des quadras.

Le 2 décembre, on fête le sacre de Napoléon Premier, sainte Viviane et dans une contrée lointaine, au Mississippi, la naissance de Britney Jean Spears, la princesse de la pop.

On ne va pas se risquer à résumer en quelques lignes le parcours exceptionnel et parfois chaotique de Britney, mais on vous laisse savourer notre petit tour lausannois, à la recherche de ses fans. Happy Birthday Britney!