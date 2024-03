Vous allez rester scotchés à ce site sur les oiseaux suisses

La plateforme de BirdLife aide à distinguer les corbeaux des corneilles en répertoriant les chants de plus de 190 espèces suisses.

Pour distinguer un corbeau d'une corneille, il peut être utile d'apprendre son cri. La plateforme de BirdLife dédiée à l'apprentissage du chant des oiseaux recense désormais plus de 190 espèces présentes en Suisse.

Ce site internet, bird-song.ch, regroupe de nombreux exercices répartis en plusieurs niveaux de difficulté, précise BirdLife mercredi dans un communiqué annonçant la mise à jour. La plateforme s'adresse ainsi tant aux débutants qu'aux experts. Et pour ne rien vous cacher, les chants d'oiseau ont animé la rédaction de watson toute la matinée. On a même découvert des animaux aux noms rigolos, comme lui. 👇

Bruant zizi, son chant est un trille monotone, assez métallique «zi, zi, zi, zi». Image: Birdlife

Plus de 190 espèces d'oiseaux de Suisse, parmi lesquelles l'alouette des champs, la pie bavarde, le chevalier aboyeur ou encore le canard siffleur, sont présentées individuellement. Chacune des fiches signalétiques est accompagnée du chant caractéristique de l'oiseau.

👉Par ici pour écouter tous ces chants d'oiseaux👈

La plateforme, développée par BirdLife Suisse et BirdLife Zurich, comporte également des informations sur le mode de vie des oiseaux. Disponible en français et en allemand, elle se destine notamment aux écoles.

Membre du réseau BirdLife International, BirdLife Suisse recense 69 000 membres et 430 sections locales et cantonales. Il s'agit de la troisième plus grande organisation de protection de la nature du pays derrière le WWF et Pro Natura. (jah/ats)