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Un accident de paddle fait un mort à Berne

Un accident de paddle fait un mort à Berne

Dimanche, deux pratiquants de stand-up paddle ont été emportés par le courant de l’Aar.
21.07.2026, 16:4221.07.2026, 16:42
ARCHIV - ZUM SDA TEXT UEBER DAS FLUSSBADEN IN DER SCHWEIZ, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - Menschen geniessen an einem Hitzetag die Sonne und schwimmen in der Aare mit dem B ...
Si l’un a pu s’en sortir, le second, un Japonais de 61 ans domicilié dans le canton de Berne.Keystone

Deux pratiquants de stand-up paddle se sont retrouvés en difficulté dimanche sur l'Aar, à Berne. L'un d'eux a perdu la vie.

La police a été alertée vers 13h25 que deux personnes se trouvaient en difficulté près de la passerelle du barrage Engehalde. Selon les premières constatations, l'un des deux hommes s'est d'abord retrouvé en difficulté. Le second a aussi rencontré des problèmes lorsqu'il a voulu lui porter secours.

Les deux hommes ont ensuite été emportés sous l'eau par le courant. Alors que l'un d'eux a pu se sortir de l'Aar, l'autre a été extrait de la rivière à la hauteur du viaduc Felsenau.

Des tiers lui ont prodigué les premiers secours jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Malgré les mesures de réanimation, ce ressortissant japonais de 61 ans domicilié dans le canton de Berne est décédé sur les lieux.

Le rivage concerné a été totalement fermé pendant plusieurs heures pour les besoins de l'intervention. (dal/ats)

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