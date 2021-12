Une orchidée très particulière fleurit au zoo de Zurich

Juste à temps pour la semaine du Nouvel An, on peut admirer une orchidée particulière dans le hall Masoala du zoo de Zurich: l'étoile de Madagascar a ouvert ses pétales.

La plante ne fleurit qu'une fois par an, à la période de Noël et du Nouvel An, a indiqué mercredi le zoo de Zurich. D'abord verdâtres, les fleurs s'ouvrent en une étoile blanche d'environ douze centimètres de diamètre.

L'éperon de la fleur, qui peut mesurer jusqu'à quarante centimètres de long, est particulièrement frappant. Selon le communiqué du zoo, il fascinait déjà le naturaliste Charles Darwin lorsqu'il a vu l'orchidée pour la première fois au milieu du 19e siècle.

Le papillon de nuit qui pollinise l'étoile de Madagascar avec sa trompe d'environ 22 centimètres de long n'a été découvert que des décennies plus tard, en 1903. (ats)