Neuchâtel bascule à droite: voici la composition du Conseil d'Etat



Les Neuchâtelois se sont rendus aux urnes ce dimanche pour le second tour de l’élection au Conseil d’Etat. Verdict: la droite a repris la majorité, et le gouvernement comptera deux femmes.

Le PLR a renversé la majorité du nouveau Conseil d'Etat neuchâtelois, issu des urnes dimanche, en gagnant trois sièges. Voici les cinq ministres qui ont été élus pour les quatre prochaines années:

Alain Ribaux (PLR) 25 197 voix.

(PLR) 25 197 voix. Laurent Favre (PLR) 25 175 voix.

(PLR) 25 175 voix. Florence Nater (PS) 24 724 voix.

(PS) 24 724 voix. Laurent Kurth (PS) 24 356 voix.

(PS) 24 356 voix. Crystel Graf (PLR) 23 567 voix.

Les Verts échouent dans leur tentative de revenir au gouvernement. Leur candidat Roby Tschopp arrive en sixième position (19 346 voix) et ne siégera donc pas à l’exécutif. Le PS, qui comptait trois fauteuils sur cinq depuis 2013, perd un siège.

Deux femmes

Nouvelle venue en politique, la PLR Crystel Graf créé la surprise et permet à la droite de prendre la majorité du gouvernement. Avec son élection, l'exécutif comptera deux femmes dans ses rangs. Ce fut le cas entre 2001 et 2005 avec la socialiste Monika Dusong et la libérale Sylvie Perrinjaquet.



Les résultats du premier tour Alain Ribaux (PLR) 18 630 voix.

Laurent Favre (PLR) 18 520 voix.

Laurent Kurth (PS) 16 890 voix.

Florence Nater (PS) 13 956 voix.

Crystel Graf (PLR) 12 576 voix.

Frédéric Mairy 11 700 voix.

Roby Tschopp (Verts) 11 623 voix.

La participation s'élève à 30,2%, contre 40% en 2013. Lors du 1er tour le 18 avril, le coefficient (32,09%) était déjà plus bas qu'en 2017 (34,2%). Il y a quatre ans, il n'y avait pas eu de second tour. (asi/ats)

