Une ferme totalement détruite par un incendie à La Sagne (NE)

Celle-ci a nécessité la mobilisation de 4 véhicules lourds et de 10 sapeurs professionnels venant de La Chaux-de-Fonds . Vingt-cinq pompiers volontaires de La Sagne et des Ponts-de-Martel sont venus par ailleurs prêter main-forte. La Police neuchâteloise est intervenue avec trois patrouilles. (ats)

Les animaux ont pu être évacués sans perte et pris en charge par des agriculteurs voisins qui ont fait preuve d’une «belle solidarité» avec les sinistrés, a relevé la Police neuchâteloise. La procureure de permanence a ouvert une instruction pénale, afin de déterminer les causes et les circonstances du sinistre.

Le feu s'est déclaré lundi aux Entre-Deux-Monts, un lieu-dit situé entre la Sagne et Le Locle (NE). Personne n’a été blessé et le bétail a pu être mis en sécurité.

Trahisons et secrets: notre Conseil fédéral va mal et l'Ukraine n'aide pas

«Le Covid a poussé presque toutes les travailleuses du sexe dans la précarité»

Eliane Burkart est assistante sociale HES et, depuis peu, codirectrice de l’association LISA. Cette dernière s’engage pour de meilleures conditions de vie et de travail des travailleuses et travailleurs du sexe. Un regard en coulisse et une discussion sur une carrière un peu particulière.

L’association LISA (Luzerner Verein für die Interessen der Sexarbeitenden ou Association lucernoise pour les intérêts des travailleuses et travailleurs du sexe) s’engage pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleuses et travailleurs du sexe dans le canton de Lucerne. Ses quelque 20 collaboratrices et collaborateurs sont en contact direct avec les personnes exerçant cette profession.