Etes-vous incollable sur le patrimoine culinaire suisse?

Jouez avec nous pour découvrir si vous êtes un Gérard Depardieu version suisse. Voici 9 questions pour savoir si vous êtes un pro du patrimoine culinaire helvétique.

Département du détournement

Il n'y a pas que la fondue et la raclette en Suisse. Oh que non! Notre beau pays regorge de richesses culinaires propres à chaque canton. Vous n'êtes pas prêt pour les questions qu'on vous a mijotées.

Dans ce quiz, on va tenter de vous poser des colles sur des spécialités culinaires, sur du vin (que dis-je, des cépages!) et même sur le Tessin. On ne les a pas oubliés, les Tessinois. Une seule question hein, faut pas exagérer.

Vous vous sentez à la hauteur? Il est temps d'étaler votre culture comme de la confiture!

9 questions Alors, êtes-vous incollable sur la gastronomie suisse ?

