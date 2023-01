Une série d'incendies criminels ravage les caves de la Chaux-de-fonds

Une enquête a été ouverte et la police procède à des investigations pour découvrir le ou les auteurs de ces incendies intentionnels.

«Il est vivement conseillé aux habitants de fermer à clef les portes donnant accès aux caves et de signaler à la police, sans tarder, toute présence suspecte pouvant avoir un lien avec des événements similaires»

Si ces sinistres n'ont provoqué que des dégâts mineurs et n'ont pas fait de victime, ils n'étaient pas pour autant dénués de potentiels dangers, écrivent mercredi le Ministère public et la police. Les autorités lancent un appel à la vigilance:

La Ville de La Chaux-de-Fonds (NE) est frappée depuis quelques semaines par une série d'incendies intentionnels dans des caves d'immeubles. Ces sinistres n'ont pas fait de blessé et seuls les sous-sols des immeubles ont subi des dommages.

Des canons à neige auraient été attaqués en Romandie par des activistes

Des inconnus s'en sont pris à des cannes à neiges dans deux communes vaudoises. Les soupçons se dirigent vers des militants du climat.

Des canons à neige ont été endommagés par des inconnus durant les nuits du 30 au 31 décembre 2022 et du 2 au 3 janvier 2023 dans les communes d'Ormont-Dessus (VD) et d'Ollon (VD). Des inscriptions se rapportant à la cause climatique ont été taguées sur les appareils.