Des hackers diffusent les données médicales de milliers de Neuchâtelois

Des pirates ont mis à exécution leur menace et ont diffusé les informations très sensibles sur les patients de cabinets neuchâtelois.

Les pirates informatiques avaient été clairs: la date limite pour le payer était «mardi 29 mars à 16h57», indiquait Le Temps. De quoi parle-t-on? Selon l'enquête de nos confrères d'Arcinfo, des cabinets médicaux du canton de Neuchâtel, dans le chef-lieu, comme à La Chaux-de-Fonds, ont été ciblés par des hackers, les données médicales volées et une rançon – dont on ignore le chiffre – réclamée.

Et visiblement elle n'a pas été payée. En effet, selon Le Temps, les pirates ont mis leurs menaces à exécution et ont diffusé sur le darknet les données médicales de milliers d'habitants du canton. Alors qu'est-ce qui a été volé? Selon le quotidien romand:

43 651 fichiers médicaux sont désormais disponibles sur le darknet.

Il y a au moins quatre fichiers avec la liste de patients de deux cabinets des Montagnes neuchâteloises contenant des infos sur respectivement 994, 1207, 3259 et 4458 individus.

En outre, les dossiers contiennent le nom des patients, leur adresse, date de naissance, numéro de téléphone et profession. Et cela va plus loin. Il y a aussi des données encore plus sensibles. Selon les recherches du Temps, on constate:

Qu’un patient est séropositif.

Qu'un autre est consommateur de drogue.

Qu'un dernier est dépressif suite à un accident.

De quand datent ces données volées? Pour les plus anciens dossiers, il s'agirait de 1998 et les plus frais sont «extrêmement récents», rapporte Le Temps. (jah)