Un pédocriminel arrêté à Neuchâtel

Voici où on vole le plus de vélos en Suisse

Voici les cantons où il y a le plus de crimes et délits en Suisse

Combien de CO2 émet-on chaque jour? Scrollez pour le découvrir

La Suisse compte atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cela exige des efforts de la part de la population. Mais dans quelle mesure notre quotidien pèse-t-il réellement sur le climat?

Les Suisses émettent beaucoup de CO 2 . En 2022, les émissions de gaz polluants ont augmenté de 321 millions de tonnes, battant un nouveau record. Mais nous sommes aussi des créatures routinières. Nos tâches quotidiennes se répètent de manière quasiment immuable, tout comme les émissions de CO 2 qu'elles génèrent. Combien de CO 2 émettons-nous dans notre vie de tous les jours? Et où avons-nous le plus grand potentiel d'amélioration?