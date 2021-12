Amateur de charcuterie? Voici une bonne nouvelle pour vous

Le boutefas, ça vous parle? Et bien sachez que ce met unique, gros, gras et succulent vient de rejoindre la très select famille des produits carnés protégés en Suisse.

Jason Huther Suivez-moi

Dans le royaume merveilleux de la charcuterie de porc fumé, le boutefas, c'est le cousin dodu et juteux. Ce beau bébé dont le poids oscille entre 600 g et 3 kg vient d'acquérir ses lettres de noblesse administratives (oui, parce que les gustatives, il les avait déjà). L'Office fédéral de l'agriculture lui a apposé le très officiel label: appellation d’origine protégée (AOP).

Image: KEYSTONE

C'est quoi ce machin diront certains? Le boutefas est un produit de charcuterie cru, préparé exclusivement à base de porc et se mangeant cuit. Ancrées dans les traditions séculaires, la recette et l’élaboration traditionnelles du boutefas se sont transmises jusqu'à nous. A l’époque, ce mets était préparé à l’arrivée de l’automne et réservé aux grandes occasions et aux fêtes familiales.

«Les plus anciennes attestations remontent à 1634. Le boutefas est ensuite mentionné dans plusieurs publications sur la vie quotidienne des Vaudois et des Fribourgeois» communiqué

Cette reconnaissance nationale mériterait donc que les cloches des cathédrales de Lausanne et Fribourg sonnent de concert. Qui plus est parce que ce mets rejoint, aujourd'hui, le jambon de la borne (tiens, aussi un produit à base de cochon). C’est donc le deuxième produit carné à obtenir cette reconnaissance.

Pour la petite histoire, sachez qu'il existe la Nuit du boutefas organisée par Slow Food Vaud. Un événement qui voit l'élection de... mister Boutefas.